< sekcia Zahraničie
Axios: Kazachstan čoskoro oznámi, že sa pridá k dohodám s Izraelom
Podľa zdrojov Axiosu o pripojenie k dohodám požiadal Tokajev, ktorého zámerom je pozdvihnúť vzťahy s Izraelom na vyššiu úroveň.
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutočni v nadchádzajúcich hodinách, oznámi pripojenie Kazachstanu k Abrahámovským dohodám. V rámci nich v minulosti viacero arabských krajín znormalizovalo svoje vzťahy s Izraelom. Vo štvrtok o tom informoval portál Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Pripojenie novej krajiny oznámil aj americký vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff.
Podľa zdrojov Axiosu o pripojenie k dohodám požiadal Tokajev, ktorého zámerom je pozdvihnúť vzťahy s Izraelom na vyššiu úroveň. Kazašský prezident v piatok navštívi Biely dom spolu s ďalšími lídrami stredoázijských štátov.
Oznámenie o pripojení Kazachstanu k Abrahámovským dohodám Axios neoznačuje ako prelomové, keďže oba štáty majú štandardné vzťahy a nekomplikujú ich žiadne konflikty. Na rozdiel od predošlých signatárov dohôd diplomatické styky nadviazali už pred viac ako 30 rokmi. Tento krok však má podľa nemenovaného predstaviteľa za cieľ oživiť Abrahámovské dohody ako rámec spolupráce medzi Izraelom a moslimským svetom pod vedením USA.
Dohoda s Kazachstanom je podľa neho prvým krokom ku zlepšeniu reputácie Izraela v arabskom a moslimskom svete a pridruženie ďalších štátov by mohlo posilniť medzinárodnú legitimitu Izraela.
„Preukáže sa tým, že Abrahámovské dohody sú klubom, do ktorého chce vstúpiť mnoho krajín, a bude to krok, ktorý prispeje k ukončeniu vojny v Gaze a k pokroku smerom k mieru a spolupráci v regióne,“ uviedol americký predstaviteľ.
Abrahámovské dohody Spojené štáty sprostredkovali počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Svoje vzťahy s Izraelom v rámci nich znormalizoval Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Neskôr sa pripojilo aj Maroko a Sudán.
Spojené štáty sa dlhodobo usilujú, aby sa k dohodám pripojila aj Saudská Arábia. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že Biely dom chce dať Abrahámovským dohodám nový impulz pred plánovanou návštevou saudského korunného princa Muhammada bin Salmána vo Washingtone 18. novembra.
Podľa zdrojov Axiosu o pripojenie k dohodám požiadal Tokajev, ktorého zámerom je pozdvihnúť vzťahy s Izraelom na vyššiu úroveň. Kazašský prezident v piatok navštívi Biely dom spolu s ďalšími lídrami stredoázijských štátov.
Oznámenie o pripojení Kazachstanu k Abrahámovským dohodám Axios neoznačuje ako prelomové, keďže oba štáty majú štandardné vzťahy a nekomplikujú ich žiadne konflikty. Na rozdiel od predošlých signatárov dohôd diplomatické styky nadviazali už pred viac ako 30 rokmi. Tento krok však má podľa nemenovaného predstaviteľa za cieľ oživiť Abrahámovské dohody ako rámec spolupráce medzi Izraelom a moslimským svetom pod vedením USA.
Dohoda s Kazachstanom je podľa neho prvým krokom ku zlepšeniu reputácie Izraela v arabskom a moslimskom svete a pridruženie ďalších štátov by mohlo posilniť medzinárodnú legitimitu Izraela.
„Preukáže sa tým, že Abrahámovské dohody sú klubom, do ktorého chce vstúpiť mnoho krajín, a bude to krok, ktorý prispeje k ukončeniu vojny v Gaze a k pokroku smerom k mieru a spolupráci v regióne,“ uviedol americký predstaviteľ.
Abrahámovské dohody Spojené štáty sprostredkovali počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa. Svoje vzťahy s Izraelom v rámci nich znormalizoval Bahrajn a Spojené arabské emiráty. Neskôr sa pripojilo aj Maroko a Sudán.
Spojené štáty sa dlhodobo usilujú, aby sa k dohodám pripojila aj Saudská Arábia. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že Biely dom chce dať Abrahámovským dohodám nový impulz pred plánovanou návštevou saudského korunného princa Muhammada bin Salmána vo Washingtone 18. novembra.