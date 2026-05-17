Axios: Kuba nakúpila 300 dronov, diskutuje ako ich použiť proti USA
Autor TASR
Havana 17. mája (TASR) - Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantánamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. V nedeľu o tom informoval portál Axios, ktorý sa odvoláva na správu spravodajských služieb. Podľa tohto servera môžu získané spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube.
Dokument poukazuje, do akej miery vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vníma Kubu ako hrozbu vzhľadom na vývoj v oblasti vojenského využitia dronov a prítomnosť iránskych vojenských poradcov v Havane, uviedol vysokopostavený americký predstaviteľ.
„Keď si uvedomíme, že takéto technológie sú takmer na dosah ruky a vezmeme do úvahy celý rad aktérov – od teroristických skupín cez drogových kartely až po Iráncov a Rusov – je to znepokojujúce,“ povedal nemenovaný zdroj.
Podľa amerických predstaviteľov Kuba od roku 2023 nakupuje od Ruska a Iránu útočné drony „rôzneho využitia“ a umiestňuje ich na strategických miestach po celom ostrove. V apríli sa zároveň Havana obrátila na Rusko so žiadosťou o ďalšie bezpilotné lietadlá a vojenskú techniku.
Axios o dronoch na Kube informoval krátko po tom, čo vo štvrtok ostrov navštívil riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej agentúry (CIA) John Ratcliffe, ktorý podľa zdroja portálu varoval tamojších predstaviteľov pred uskutočnením bojových operácií. Zároveň ich vyzval, aby rozpustili svoj totalitný režim a dosiahli tak zrušenie sankcií zo strany USA. V západnej hemisfére podľa neho nemôžu pôsobiť nepriatelia USA.
USA však nepovažujú Kubu za bezprostrednú hrozbu ani za krajinu, ktorá by aktívne plánovala útok na americké záujmy. Americké spravodajské služby však naznačujú, že kubánski vojenskí dôstojníci diskutujú o plánoch na vedenie vojny s využitím bezpilotných lietadiel pre prípad, že by v dôsledku pokračujúceho zhoršovania vzťahov s USA vypukli bojové operácie.
