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Axios: Kushner a Witkoff by do dvoch týždňov mohli zavítať na Ukrajinu
Zelenskyj zdôraznil, že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu.
Autor TASR
Ukrajina 29. júla (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner by mohli pricestovať do Kyjeva v nadchádzajúcich dvoch týždňoch. Agentúra Ukrinform a portál Axios uvádzajú, že v takom prípade to bude ich prvá návšteva krajiny, informuje TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zeleneskyj v rozhovore pre portál Axios uviedol, že výsledkom jeho utorkového stretnutia s Trumpom je aj návšteva Kushnera a Witkoffa na Ukrajine. Podľa Zelenského by sa mohla uskutočniť už do dvoch týždňov.
Zelenskyj zdôraznil, že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Zároveň chce, aby Witkoff a Kushner na vlastné oči videli situáciu na Ukrajine.
Podľa Zelenského sa Kushner a Witkoff snažia sprostredkovať prímerie a vytvoriť priestor pre diplomaciu, no Putin nemá záujem o zastavenie nepriateľských operácií. Napriek súčasnej situácii na bojisku a skepticizmu voči Putinovým zámerom Zelenskyj zdôraznil, že má záujem o obnovenie mierových rokovaní s Ruskom.
Prezident Ukrajiny už minulý týždeň rokoval s Witkoffom a Kushnerom o spôsoboch zintenzívnenia diplomatických snáh s cieľom dosiahnuť mier, píše Ukrinform.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zeleneskyj v rozhovore pre portál Axios uviedol, že výsledkom jeho utorkového stretnutia s Trumpom je aj návšteva Kushnera a Witkoffa na Ukrajine. Podľa Zelenského by sa mohla uskutočniť už do dvoch týždňov.
Zelenskyj zdôraznil, že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Zároveň chce, aby Witkoff a Kushner na vlastné oči videli situáciu na Ukrajine.
Podľa Zelenského sa Kushner a Witkoff snažia sprostredkovať prímerie a vytvoriť priestor pre diplomaciu, no Putin nemá záujem o zastavenie nepriateľských operácií. Napriek súčasnej situácii na bojisku a skepticizmu voči Putinovým zámerom Zelenskyj zdôraznil, že má záujem o obnovenie mierových rokovaní s Ruskom.
Prezident Ukrajiny už minulý týždeň rokoval s Witkoffom a Kushnerom o spôsoboch zintenzívnenia diplomatických snáh s cieľom dosiahnuť mier, píše Ukrinform.