< sekcia Zahraničie
Axios: Operácia USA voči Iránu by bola omnoho väčšia ako vo Venezuele
Zdroje amerického webu uvádzajú, že s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o spoločnú americko-izraelskú vojenskú akciu.
Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Americká vojenská operácia proti Iránu by bolo masívna a podobala by sa skôr na plnohodnotnú vojnu, než na precíznu vojenskú akciu amerických špeciálnych jednotiek vo Venezuele, pri ktorej začiatkom januára z krajiny odvliekli prezidenta Nicolása Madura. V stredu o tom s odvolaním na svoje zdroje napísal portál Axios.
Zdroje amerického webu uvádzajú, že s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o spoločnú americko-izraelskú vojenskú akciu. Na rozdiel od minuloročnej 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom, do ktorej sa USA zapojili bombardovaním iránskych jadrových zariadení, by nová vojenská operácia predstavovala väčšiu a existenčnú hrozbu pre iránsky režim.
Axios pripomína, že USA v poslednom období významne posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe, kam americký prezident Donald Trump vyslal dve lietadlové lode. Nasadené sú tiež desiatky bojových lodí, stovky stíhačiek a niekoľko systémov protivzdušnej obrany. Iba za uplynulých 24 hodín na Blízky východ dorazilo dodatočných 50 amerických stíhačiek F-35, F-22 a F-16.
V Ženeve medzičasom predstavitelia Washingtonu a Teheránu rokujú o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Hoci obe strany uviedli, že „dosiahli pokrok“, rozdiely sú veľké a americkí predstavitelia nie sú optimistickí, pokiaľ ide o ich prekonanie, upozorňuje Axios. Americký viceprezident J. D. Vance v utorňajšom rozhovore pre Fox News naznačil, že Irán nie je ochotný zohľadniť Trumpove červené čiary. Hoci šéf Bieleho domu podľa slov svojho viceprezidenta chce dosiahnuť dohodu, mohol by dospieť k záveru, že diplomatické riešenie nie je realizovateľné.
„Šéf má toho dosť. Niektorí ľudia z jeho okolia ho varujú pred vojnou s Iránom, ale ja si myslím, že je 90-percentná šanca, že v najbližších týždňoch dôjde k vojenskému zásahu,“ povedal jeden z Trumpových poradcov. Prezidentova rétorika mu navyše podľa Axiosu sťažuje dohodnúť sa bez významných ústupkov zo strany Iránu.
Izraelská vláda, ktorá presadzuje maximalistický scenár zameraný na zmenu režimu v Teheráne, ako aj likvidáciu iránskeho jadrového a raketového programu, sa podľa dvoch nemenovaných izraelských predstaviteľov pripravuje na vypuknutie vojny v priebehu niekoľkých dní.
Zdroje amerického webu uvádzajú, že s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o spoločnú americko-izraelskú vojenskú akciu. Na rozdiel od minuloročnej 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom, do ktorej sa USA zapojili bombardovaním iránskych jadrových zariadení, by nová vojenská operácia predstavovala väčšiu a existenčnú hrozbu pre iránsky režim.
Axios pripomína, že USA v poslednom období významne posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe, kam americký prezident Donald Trump vyslal dve lietadlové lode. Nasadené sú tiež desiatky bojových lodí, stovky stíhačiek a niekoľko systémov protivzdušnej obrany. Iba za uplynulých 24 hodín na Blízky východ dorazilo dodatočných 50 amerických stíhačiek F-35, F-22 a F-16.
V Ženeve medzičasom predstavitelia Washingtonu a Teheránu rokujú o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Hoci obe strany uviedli, že „dosiahli pokrok“, rozdiely sú veľké a americkí predstavitelia nie sú optimistickí, pokiaľ ide o ich prekonanie, upozorňuje Axios. Americký viceprezident J. D. Vance v utorňajšom rozhovore pre Fox News naznačil, že Irán nie je ochotný zohľadniť Trumpove červené čiary. Hoci šéf Bieleho domu podľa slov svojho viceprezidenta chce dosiahnuť dohodu, mohol by dospieť k záveru, že diplomatické riešenie nie je realizovateľné.
„Šéf má toho dosť. Niektorí ľudia z jeho okolia ho varujú pred vojnou s Iránom, ale ja si myslím, že je 90-percentná šanca, že v najbližších týždňoch dôjde k vojenskému zásahu,“ povedal jeden z Trumpových poradcov. Prezidentova rétorika mu navyše podľa Axiosu sťažuje dohodnúť sa bez významných ústupkov zo strany Iránu.
Izraelská vláda, ktorá presadzuje maximalistický scenár zameraný na zmenu režimu v Teheráne, ako aj likvidáciu iránskeho jadrového a raketového programu, sa podľa dvoch nemenovaných izraelských predstaviteľov pripravuje na vypuknutie vojny v priebehu niekoľkých dní.