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Axios: Predstavitelia USA a Iránu smerujú do Švajčiarska na rokovania
Irán a USA v stredu podpísali rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne.
Autor TASR
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Washington/Teherán 20. júna (TASR) - Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sú na ceste do Švajčiarska s cieľom obnovenia mierových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, uviedol v piatok americký spravodajský portál Axios. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Irán a USA v stredu podpísali rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne. Úvodné kolo rozhovorov medzi oboma krajinami, ktoré bolo naplánované na piatok a malo posunúť implementáciu rámcovej dohody vpred, však bolo na poslednú chvíľu zrušené.
S odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa portál Axios uviedol, že osobitný vyslanec Steve Witkoff je v súčasnosti na ceste do Švajčiarska. Tam sa má pripojiť k Jaredovi Kushnerovi, zaťovi amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa už na mieste nachádza.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí plánuje do Švajčiarska pricestovať tiež v sobotu, dodal Axios.
V priebehu 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Tá má za cieľ priniesť trvalý koniec vojny v regióne Blízkeho východu, ktorá vypukla koncom februára po americko-izraelských útokoch na Irán, dodáva DPA.
Irán a USA v stredu podpísali rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktoré počíta s komplexným ukončením vojenských konfliktov v regióne. Úvodné kolo rozhovorov medzi oboma krajinami, ktoré bolo naplánované na piatok a malo posunúť implementáciu rámcovej dohody vpred, však bolo na poslednú chvíľu zrušené.
S odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa portál Axios uviedol, že osobitný vyslanec Steve Witkoff je v súčasnosti na ceste do Švajčiarska. Tam sa má pripojiť k Jaredovi Kushnerovi, zaťovi amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa už na mieste nachádza.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí plánuje do Švajčiarska pricestovať tiež v sobotu, dodal Axios.
V priebehu 60 dní od podpisu rámcovej dohody majú vyjednávači vypracovať finálnu dohodu. Tá má za cieľ priniesť trvalý koniec vojny v regióne Blízkeho východu, ktorá vypukla koncom februára po americko-izraelských útokoch na Irán, dodáva DPA.