Axios: Putin presadzuje, aby Irán prijal jadrovú dohodu

Moskva 12. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podľa zdrojov portálu Axios povedal prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a iránskym predstaviteľom, že podporuje nukleárnu dohodu, ktorá by zakázala Teheránu pokračovať v obohacovaní uránu, informuje TASR.



Podľa troch európskych a jedného izraelského predstaviteľa Moskva vyzvala Teherán, aby súhlasil s princípom „nulového obohacovania uránu“. Kremeľ údajne o svojom postoji informoval aj izraelskú vládu.



„Putin by podporil nulové obohacovanie uránu. Vyzval Iráncov, aby sa o to usilovali, aby boli rokovania s Američanmi priaznivejšie. Iránci povedali, že o tom nebudú uvažovať," uviedol jeden z európskych predstaviteľov, ktorý je priamo oboznámený s problematikou.



Axios pripomína, že Rusko je už roky hlavným diplomatickým podporovateľom Iránu v otázke jeho jadrového programu. Putin však zaujal v tejto veci tvrdší postoj po 12 dní trvajúcom konflikte medzi Izraelom a Iránom.



Podľa portálu je Putinov prístup obzvlášť pozoruhodný vzhľadom na rozsiahlu podporu a dodávky dronov a rakiet, ktoré Irán poskytol Rusku počas vojny proti Ukrajine. Teherán už vyjadril sklamanie z toho, že Moskva mu počas konfliktu s Izraelom neposkytla žiadnu významnejšiu podporu.



Trump dal po amerických a izraelských úderoch, ktoré vážne poškodili iránske jadrové zariadenia, jasne najavo, že chce novú jadrovú dohodu s Teheránom. Ak sa rokovania uskutočnia v najbližších týždňoch, jednou z kľúčových požiadaviek USA bude zákaz obohacovania uránu na iránskom území, tvrdia zdroje. Teherán však dlhodobo trvá na tom, že v obohacovaní bude pokračovať.



Rusko už verejne deklarovalo, že v prípade uzavretia dohody, je ochotné odviesť z Iránu vysoko obohatený urán a ochudobniť ho. Moskva by následne Teheránu vrátila urán obohatený 3,67 percenta určený pre jadrovú energetiku a malé množstvá uránu obohateného na 20 percent, ktorý by mohol byť použitý vo výskumnom reaktore na výrobu jadrových izotopov v Teheráne, tvrdia zdroje.