Axios: Šajbání bude rokovať o zrušení sankcií pre Sýriu
Autor TASR
Washington 18. septembra (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa vo štvrtok stretne s americkými poslancami vo Washingtone, aby rokoval o zrušení posledných sankcií USA uvalených na Sýriu. Podľa spravodajského portálu Axios o tom informoval senátor Lindsey Graham, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Šajbání bude prvým šéfom sýrskej diplomacie, ktorý zavíta do Washingtonu za uplynulých 25 rokov. Návšteva nadväzuje na stredajšie vyhlásenie sýrskeho prezidenta Ahmada Šara, že rokovania Sýrie s izraelským spojencom USA o uzavretí bezpečnostnej dohody by mohli priniesť výsledky už „v najbližších dňoch“. Dohoda by umožnila izraelským jednotkám opustiť oblasti obsadené po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada.
Senátor Graham povedal pre Axios, že on a ďalší senátori sa plánujú vo štvrtok stretnúť so Šajbáním, aby diskutovali o trvalom zrušení určitých sankcií. Graham údajne uviedol, že by podporil zrušenie sankcií, ak by Sýria oficiálne pristúpila k novej bezpečnostnej dohode s Izraelom a pripojila sa ku koalícii bojujúcej proti extrémistickej skupine Islamský štát.
Podľa portálu by mal Šajbání v piatok hovoriť aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Agentúra Reuters informovala, že Washington vyvíja tlak na Sýriu, aby dosiahla dohodu ešte pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku. Šara však poprel, že by USA akokoľvek tlačili na Sýriu. Podotkol, že Spojené štáty zohrávajú sprostredkovateľskú úlohu.
