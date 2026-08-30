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Axios: Šéf CIA v Moskve navrhol stretnutie Trumpa, Putina a Zelenského
Americkí predstavitelia v piatok informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o rokovaniach Ratcliffa v Moskve a o návrhu na trojstranný summit, uviedol Axios.
Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Riaditeľ CIA John Ratcliffe počas svojej tohtotýždňovej návštevy Moskvy navrhol usporiadanie trojstranného stretnutia prezidentov USA, Ruska a Ukrajiny, informoval portál Axios s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Nemenované zdroje pre portál uviedli, že čiastočným cieľom šéfa CIA bolo počas návštevy zistiť, či by predstavitelia ruských spravodajských služieb mohli pomôcť presvedčiť prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k obnove rokovaní s Ukrajinou sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Americkí predstavitelia v piatok informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o rokovaniach Ratcliffa v Moskve a o návrhu na trojstranný summit, uviedol Axios. Trumpova administratíva s touto myšlienkou prišla už dávnejšie. Zelenskyj ju síce podporil, ale Putin ju odmietol.
Ratcliffe navštívil Moskvu v utorok a stretol sa so šéfom ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom a riaditeľom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandrom Bortnikovom. Denník New York Times napísal, že šéf CIA pred Bortnikovom „pochmúrne zhodnotil“ vojnovú situáciu a vyzval Rusko, aby uzavrelo mierovú dohodu skôr, ako sa ešte zhorší.
Zdroje pre Axios uviedli, že Ratcliffe dospel k záveru, že riaditeľ FSB je konštruktívny hráč, ktorý by mohol pomôcť obnoviť diplomatické úsilie. CIA sa k tejto veci odmietla vyjadriť.
Portál tiež pripomenul, že ukrajinskí predstavitelia sú voči Putinovým zámerom veľmi skeptickí a tvrdia, že majú spravodajské informácie naznačujúce plány ruského prezidenta na výraznú eskaláciu vojny. Podľa kancelárie ukrajinského prezidenta nariadil armáde pripraviť niekoľko operačných scenárov ofenzívy na severe Ukrajiny, pričom za kľúčové oblasti boli označené Kyjev a Černihiv.
Nemenované zdroje pre portál uviedli, že čiastočným cieľom šéfa CIA bolo počas návštevy zistiť, či by predstavitelia ruských spravodajských služieb mohli pomôcť presvedčiť prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k obnove rokovaní s Ukrajinou sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Americkí predstavitelia v piatok informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o rokovaniach Ratcliffa v Moskve a o návrhu na trojstranný summit, uviedol Axios. Trumpova administratíva s touto myšlienkou prišla už dávnejšie. Zelenskyj ju síce podporil, ale Putin ju odmietol.
Ratcliffe navštívil Moskvu v utorok a stretol sa so šéfom ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom a riaditeľom Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandrom Bortnikovom. Denník New York Times napísal, že šéf CIA pred Bortnikovom „pochmúrne zhodnotil“ vojnovú situáciu a vyzval Rusko, aby uzavrelo mierovú dohodu skôr, ako sa ešte zhorší.
Zdroje pre Axios uviedli, že Ratcliffe dospel k záveru, že riaditeľ FSB je konštruktívny hráč, ktorý by mohol pomôcť obnoviť diplomatické úsilie. CIA sa k tejto veci odmietla vyjadriť.
Portál tiež pripomenul, že ukrajinskí predstavitelia sú voči Putinovým zámerom veľmi skeptickí a tvrdia, že majú spravodajské informácie naznačujúce plány ruského prezidenta na výraznú eskaláciu vojny. Podľa kancelárie ukrajinského prezidenta nariadil armáde pripraviť niekoľko operačných scenárov ofenzívy na severe Ukrajiny, pričom za kľúčové oblasti boli označené Kyjev a Černihiv.