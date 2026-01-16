< sekcia Zahraničie
Axios: Šéf Mosadu pricestoval do USA na rokovania o situácii v Iráne
Washington 16. januára (TASR) - Šéf izraelskej spravodajskej služby Mosad David Barnea pricestoval v piatok do Spojených štátov na rokovania o situácii v Iráne. Informáciu priniesol portál Axios s odvolaním sa na dva zdroje, píše TASR.
Barnea by sa mal podľa správy v Miami stretnúť s vyslancom prezidenta USA Steveom Witkoffom, ktorý má údajne na starosti priamu komunikáciu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Počas rozsiahlych celoštátnych protestov v Iráne bol vraj v kontakte s tamojším ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.
Portál uvádza, že nie je jasné, či sa Barnea stretne cez víkend aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago. V ňom v sobotu šéf Bieleho domu privíta predsedu vlády SR Roberta Fica.
Cesta Barneu do USA nasleduje po stredajšom telefonáte Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o situácii v Iráne, napísal Axios. Netanjahu údajne požiadal amerického prezidenta, aby odložil vojenské údery v Iráne a nechal Izraelu viac času pripraviť sa na prípadnú iránsku odvetu.
Podľa izraelského zdroja plánovali Spojené štáty zaútočiť na ciele bezpečnostných zložiek, čo ale Tel Aviv nepovažoval za dostačujúce na destabilizáciu iránskeho režimu. Anonymný americký predstaviteľ pre Axios povedal, že vojenské útoky sú stále možnosťou, pokiaľ bude Irán pokračovať v zabíjaní protestujúcich.
Anonymní predstavitelia pre Axios potvrdili, že americká armáda posiela na Blízky východ armádnu techniku pre prípad, že by Trump údery nariadil. Izraelský zdroj uvádza, že napriek zdržaniu by mohli prísť v nasledujúcich dňoch.
