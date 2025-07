Axios: Trump bude s Ál Sáním diskutovať o dohode o prímerí v Gaze

Washington 16. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude v stredu diskutovať s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním o rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy. Na sieti X o tom informoval izraelský novinár Barak Ravid z portálu Axios, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Trump a Ál Sání majú počas spoločnej večere v Bielom dome diskutovať aj o úsilí o obnovení rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom s cieľom dosiahnuť novú jadrovú dohodu, uviedol Ravid s odvolaním na zdroj oboznámený so záležitosťou.



V katarskej Dauhe už od 6. júla prebieha najnovšie kolo nepriamych rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Delegácie rokujú o Spojenými štátmi podporovanom návrhu na 60-dňové prímerie, na základe ktorého by malo hnutie prepustiť zvyšných rukojemníkov a izraelské jednotky by sa mali stiahnuť z častí palestínskej enklávy. Návrh tiež zahŕňa rokovania o ukončení vojny, konštatuje Reuters.



Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff v nedeľu povedal, že je „plný nádeje“, pokiaľ ide o šance na dosiahnutie dohody o prímerí.



Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom - Spojené štáty, Katar a Egypt - sa usilujú zabezpečiť dohodu, avšak stanica BBC počas uplynulého víkendu informovala, že tieto nepriame rokovania sa podľa palestínskych predstaviteľov dostávajú na pokraj zlyhania. Hlavné sporné otázky sa týkajú stiahnutia izraelských jednotiek a spôsobu distribúcie humanitárnej pomoci v palestínskej enkláve.



Súčasná vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo Hamas 7. októbra zaútočil na Izrael a podľa tamojších predstaviteľov zabil 1200 osôb a uniesol ďalších 250.



Gazské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri izraelských útokoch dosiaľ zahynulo viac ako 58.000 Palestínčanov. Vojna tiež vyvolala krízu hladu a vnútorné vysídlenie celej populácie palestínskej enklávy. Čoraz častejšie sa v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy objavuje pojem genocída, pričom ho používajú niektoré ľudskoprávne organizácie, právnici a v posledných mesiacoch aj niektorí izraelskí historici. Izrael akékoľvek obvinenia z genocídy rozhodne odmieta, pričom zdôrazňuje okolnosti svojho vzniku po holokauste počas druhej svetovej vojny.



V tomto roku už v Pásme Gazy bolo takmer dva mesiace v platnosti prímerie, počas ktorého Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však následne obnovil boje, rozšíril svoje vojenské operácie a 11 týždňov úplne blokoval prísun humanitárnej pomoci na toto vojnou zničené palestínske územie.