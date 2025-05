Axios: Trump sa v Rijáde krátko stretne so sýrskym prezidentom Šarom

Rijád 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu počas návštevy Rijádu krátko stretne so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom, informoval v utorok server Axios, ktorému plán schôdzky potvrdil predstaviteľ Bieleho domu. Šara, ktorého islamistické hnutie vlani zvrhlo režim Bašára Asada v Sýrii, stále figuruje na zozname teroristov USA pre svoje niekdajšie väzby na al-Káidu a Islamský štát, píše TASR.



Posledné stretnutie amerického a sýrskeho prezidenta sa konalo v roku 2000. Niekdajší šéf Bieleho domu Bill Clinton sa vtedy stretol s Bašarovým otcom Háfizom Asadom v snahe sprostredkovať mierovú dohodu medzi Sýriou a Izraelom.



„Prezident súhlasil s tým, že sa zajtra počas návštevy Saudskej Arábie pozdraví so sýrskym prezidentom,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu.



Možnosť schôdzky naznačil aj samotný Trump, ktorý v utorok začal v Saudskej Arábii svoju cestu po krajinách Perzského zálivu. „Áno, myslím si, že áno,“ odpovedal prezident USA novinárom na otázku, či očakáva stretnutie so Šarom.



Dva zdroje Axiosu uviedli, že saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán spolu s ďalšími lídrami krajín ako Turecko, Katar a Francúzsko naliehali na Trumpa, aby sa stretnutie so Šarom uskutočnilo na okraj summitu s predstaviteľmi krajín Perzského zálivu v Rijáde.



Trump ešte pred odletom do Rijádu v pondelok uviedol, že rokuje s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími lídrami o možnosti zrušenia sankcií voči Sýrii.



Západ v súčasnosti prehodnocuje svoj prístup k Sýrii, kde vlani v decembri povstalci pod vedením islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) po viac než 13 rokoch občianskej vojny zvrhli prezidenta Asada.



Nová sýrska vláda pod vedením vodcu HTS a dočasného prezidenta Ahmada Šaru sa snaží presvedčiť západné krajiny, že džihádistické aktivity povstalcov sú už minulosťou a že by bolo vhodné zrušiť medzinárodné sankcie, ktoré krajinu ochromujú.