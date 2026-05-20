Axios: Trump sa zúčastní na summite zoskupenia G7
Bude sa diskutovať o umelej inteligencii, obchode či boji so zločinom.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa zúčastní v júni na stretnutí lídrov krajín zoskupenia G7 vo Francúzsku, kde sa bude diskutovať o umelej inteligencii, obchode či boji so zločinom, uviedol portál Axios citujúc predstaviteľa Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump plánuje hovoriť okrem iného o prepojení americkej pomoci s obchodom, o podpore zavádzania nástrojov umelej inteligencie vyvinutých v USA či o obmedzovaní vplyvu Číny na dodávateľské reťazce dôležitých minerálov, uviedol Axios.
Francúzsko hostí tohtoročný summit lídrov 15. až 17. júna v rekreačnom stredisku Évian-les-Bains na úpätí francúzskych Álp. Vzťah amerického prezidenta s členmi zoskupenia G7 sa stal napätejším od začiatku vojny v Iráne, no aj pre ďalšie nezhody, pripomína Reuters.
