Axios: Trumpov tím plánuje 14.11. oznámiť prezidentskú kandidatúru

Washington 4. novembra (TASR) - Najbližší tím bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa diskutuje o tom, že 14. novembra odštartuje Trumpovu prezidentskú kampaň. V piatok to napísal americký spravodajský portál Axios s odvolaním sa na tri zdroje, ktoré sú oboznámené s touto záležitosťou, informuje agentúra Reuters.



Trump vo štvrtok jasne naznačil, že by sa mohol opätovne uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Na mítingu v americkom štáte Iowa povedal, že v roku 2024 bude "veľmi pravdepodobne znova" kandidovať.



"Aby bola naša krajina úspešná, bezpečná a slávna, budem veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobne znova kandidovať," vyhlásil exprezident na prvom zo štyroch mítingov, ktoré za päť dní absolvuje v rámci podpory republikánskych kandidátov v budúcotýždňových voľbách v Spojených štátoch.



Trump vo štvrtok večer zároveň zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že v roku 2020 prehral v prezidentských voľbách s Joeom Bidenom pre rozsiahle podvody.



Voľby známe ako "midterm elections" sa konajú v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Američania v nich v utorok 8. novembra rozhodnú okrem iného o rozdelení síl v americkom Kongrese a guvernéroch kľúčových štátov. Výsledky volieb bude smerodajné pre politickú situáciu v USA do najbližších volieb prezidenta v roku 2024.