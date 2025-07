Axios: USA plánujú budúci týždeň rokovať s Iránom v Osle

Washington 3. júla (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff sa budúci týždeň v nórskom Osle plánuje stretnúť s ministrom zahraničných vecí Iránu Abbásom Arákčím s cieľom obnoviť rokovania o jadrovej dohode. Portál Axios o tom vo štvrtok informoval s odvolaním na dva zdroje oboznámené s rozhovormi. Konečný dátum stretnutia zatiaľ nebol stanovený, píše TASR.



Jedna ani druhá krajina obnovu rokovaní zatiaľ nepotvrdila. Ak by sa uskutočnili, išlo by o prvé priame stretnutie iránskych a amerických predstaviteľov od začiatku izraelských útokov na Irán pred troma týždňami. Predtým spolu absolvovali päť kôl rokovaní v Taliansku a Ománe.



Axios píše, že Wiktoff a Arákčí boli v priamom kontakte počas celého 12 dní trvajúceho konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Teherán sa bezprostredne po vojne zdráhal opätovne rokovať s USA, ale jeho postoj sa postupne zmiernil.



Kľúčovou otázkou budúcich rokovaní budú podľa amerického portálu iránske zásoby vysoko obohateného uránu. Irán má údajne k dispozícii asi 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Izraelskí a americkí predstavitelia tvrdia, že zásoby uránu sú v súčasnosti „odrezané od vonkajšieho sveta“, keďže sa nachádzajú v jadrových zariadeniach Natanz, Fordó a Isfahán, ktoré zasiahli americké strategické bombardéry. Irán k nim zatiaľ nemá prístup, avšak k zásobám by sa mohol dostať po odstránení trosiek.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu podpísal zákon o pozastavení spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Arákčí však vo štvrtok vyhlásil, že Irán je aj naďalej viazaný Zmluvou o nešírení jadrových zbraní (NPT).