Axios: USA v spolupráci s Ruskom pripravujú mierový plán pre Ukrajinu
O pláne bola vraj už informovaná aj ukrajinská strana. Axios píše, že Witkoff o ňom rokoval s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom začiatkom tohto týždňa v Miami.
Autor TASR
Washington/Moskva 19. novembra (TASR) - Spojené štáty v spolupráci s Ruskom potajme pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informáciu priniesol v utorok portál Axios s odvolaním sa na americké, ruské i ukrajinské zdroje, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií - mieru na Ukrajine, bezpečnostných zárukách, bezpečnosti v Európe a budúcej podobe amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom.
O pláne bola vraj už informovaná aj ukrajinská strana. Axios píše, že Witkoff o ňom rokoval s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom začiatkom tohto týždňa v Miami. Americký zdroj uvádza, že Biely dom postupne začína o pláne informovať aj európskych predstaviteľov.
Podľa ruského zdroja je Moskva ohľadom úspešnosti plánu optimistická, pretože oproti predchádzajúcim pokusom „je vypočutý ruský názor“. Axios uvádza, že nie je jasné, ako plán urovnáva kontroverzné otázky, napríklad rozdelenie územia na východe Ukrajiny.
