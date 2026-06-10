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Axios: USA zaútočili na iránske systémy protivzdušnej obrany
Podľa iránskych médií došlo k výbuchom vo viacerých mestách provincie Hormozgán vrátane ostrova Kešm a miest Bandar Abbás a Mínáb.
Autor TASR
Washington/Teherán 10. júna (TASR) - Jednotky Spojených štátov zaútočili na niekoľko iránskych systémov protivzdušnej obrany a radarov v okolí Hormuzského prielivu. S odvolaním na amerického predstaviteľa o tom v noci na stredu informoval portál Axios po tom, čo armáda USA oznámila útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie amerického vrtuľníka, píše TASR.
Podľa iránskych médií došlo k výbuchom vo viacerých mestách provincie Hormozgán vrátane ostrova Kešm a miest Bandar Abbás a Mínáb.
V pondelok sa neďaleko Hormuzského prielivu zrútil americký vrtuľník Apache, pričom k jeho zrúteniu došlo krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že tento vrtuľník zostrelil Irán a upozornil, že Spojené štáty „musia“ na tento incident reagovať.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) neskôr oznámilo začiatok úderov proti Iránu v reakcii na zostrelenie vrtuľníka.
Agentúra AP informovala, že podľa slov amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa vrtuľník Apache zrútil po zrážke s iránskym dronom. Nie je jasné, že bola táto zrážka úmyselná.
Podľa iránskych médií došlo k výbuchom vo viacerých mestách provincie Hormozgán vrátane ostrova Kešm a miest Bandar Abbás a Mínáb.
V pondelok sa neďaleko Hormuzského prielivu zrútil americký vrtuľník Apache, pričom k jeho zrúteniu došlo krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že tento vrtuľník zostrelil Irán a upozornil, že Spojené štáty „musia“ na tento incident reagovať.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) neskôr oznámilo začiatok úderov proti Iránu v reakcii na zostrelenie vrtuľníka.
Agentúra AP informovala, že podľa slov amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa vrtuľník Apache zrútil po zrážke s iránskym dronom. Nie je jasné, že bola táto zrážka úmyselná.