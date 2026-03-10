Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Axios: USA žiadali Izrael, aby zastavil útoky na ropnú infraštruktúru

Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne v sobotu 28. februára 2026. Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a portálov The Times of Israel (TOI) a Axios. Foto: TASR/AP

Podľa jedného zo zdrojov americká vláda uviedla tri dôvody pre svoju žiadosť.

Washington 10. marca (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok požiadala Izrael, aby zastavil útoky na energetickú infraštruktúru Iránu, najmä na ropné zariadenia. V utorok túto informáciu priniesol portál Axios s odvolaním sa na tri zdroje, informuje TASR.

Intenzívne izraelské útoky na ropné zariadenie v noci na nedeľu zahalili Teherán toxickým čiernym dymom, ktorý po zmiešaní z dažďovými mrakmi vyvolal kyslé dažde. Iránsky Červený polmesiac varoval, že do ovzdušia sa uvoľnilo množstvo toxických uhľovodíkov, oxidov síry a dusíka.

Podľa jedného zo zdrojov americká vláda uviedla tri dôvody pre svoju žiadosť. Takéto útoky podľa Washingtonu poškodzujú iránsku verejnosť, ktorej veľká časť je proti teokratickému režimu. Americký prezident Donald Trump sa tiež chce po vojne zamerať na spoluprácu s iránskym ropným sektorom podobne ako v prípade Venezuely. Útoky by zároveň mohli vyvolať masívne iránske odvetné údery na energetickú infraštruktúru v štátoch Perzského zálivu.

Zdroj oboznámený s podrobnosťami uviedol, že Trump považuje útoky na iránske energetické a ropné zariadenia za „krajnú možnosť“, ku ktorej by mali USA pristúpiť len v prípade, ak Irán úmyselne zaútočí na ropné zariadenia v Perzskom zálive.

V utorok sa od izraelských útokov dištancoval americký minister obrany Pete Hegseth a povedal, že USA nezaútočili na ciele tohto druhu.
