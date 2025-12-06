< sekcia Zahraničie
Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách
Autor TASR
Washington 6. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách. Pre portál Axios to uviedli dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru, informuje TASR.
Zelenskyj na sociálnej sieti X rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. K telefonátu došlo po utorňajšom stretnutí amerických vyjednávačov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým hovorili o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.
Priamo oboznámený zdroj uviedol, že Witkoff a Kushner zhromaždili informácie od oboch strán konfliktu a vyvíjali tlak na Putina aj Zelenského, aby urobili ústupky potrebné na dosiahnutie dohody.
Ďalší nemenovaný zdroj pripustil, že diskusia o územných otázkach je náročná. Rusko stále požaduje, aby Ukrajina stiahla svoje jednotky z častí Donbasu, ktoré kontroluje. Spojené štáty sa podľa neho snažia nájsť nové riešenia na vyriešenie tohto problému.
Ďalšou diskutovanou témou boli bezpečnostné záruky Spojených štátov pre Ukrajinu. Jeden zdroj uviedol, že strany dosiahli významný pokrok a priblížili sa k dohode, ale je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby obe strany interpretovali návrh bezpečnostných záruk podobným spôsobom.
„Hlavnými problémovými otázkami sú územné záležitosti a bezpečnostné záruky. Naším cieľom je zabezpečiť, aby dohodnuté riešenia boli realistické, spravodlivé a udržateľné,“ povedala v sobotu pre Axios ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.
„Musíme zhromaždiť všetky návrhy a poradiť sa,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Axios.
Ďalšie rozhovory a stretnutia ukrajinských predstaviteľov s Witkoffom a Kushnerom sa očakávajú neskôr v priebehu týždňa. „Rokovania budú pokračovať a osobné stretnutia sú kľúčové,“ uviedla Stefanišynová.
