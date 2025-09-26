< sekcia Zahraničie
Zelenskyj podľa médií požiadal Trumpa o dodanie rakiet Tomahawk
O tieto strely už Kyjev požiadal niekoľkokrát v minulosti.
Autor TASR
Washington 26. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o dodávku rakiet dlhého doletu Tomahawk. Tieto strely by Kyjevu umožnil zasiahnuť ciele hlboko v ruskom území a podľa Zelenského by mohli prinútiť Moskvu rokovať. Informoval o tom v piatok portál Axios s odvolaním na dva zdroje oboznámené s rokovaniami oboch lídrov, píše TASR.
Zelenskyj v stredajšom rozhovore pre Axios potvrdil, že Trumpa požiadal o ďalší zbraňový systém, ktorý by mohol ruského prezidenta Vladimira Putina donútiť vstúpiť do mierových rokovaní, a to aj bez toho, aby ho Ukrajina musela použiť.
„Myslím, že prezident Trump to vie. Včera som mu povedal, čo potrebujeme, ide o jednu vec,“ uviedol Zelenskyj. „Mimochodom, potrebujeme to, ale to neznamená, že to použijeme. Lebo ak to budeme mať, myslím, že to spôsobí ďalší tlak na Putina, aby si sadol a rokoval,“ vysvetlil.
Zdroje Axiosu v piatok potvrdili, že ide o rakety Tomahawk. O tieto strely už Kyjev požiadal niekoľkokrát v minulosti. Podľa zdrojov ide o jediný systém, ktorý Trump nepovolil predať krajinám NATO na účely jeho ďalšej dodávky na Ukrajinu.
Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina už teraz dokáže zasiahnuť hlboko do vnútrozemia Ruska pomocou dronov. Upozornil však, že mnohé vojenské ciele disponujú sofistikovanými protivzdušnými obrannými systémami, ktoré je ťažké prekonať iba pomocou bezpilotných lietadiel.
Raketa Tomahawk, vyrábaná spoločnosťou RTX, má oveľa väčší dolet ako rakety, ktoré NATO Ukrajine doteraz poskytlo. Môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Pre porovnanie rakety ATACMS, ktorými Kyjev disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov.
Axios konštatuje, že Spojené štáty by sa dodaniu Tomahawkov na Ukrajinu mohli obávať pre možnú eskaláciu konfliktu s Ruskom. Problémom sú aj obmedzené zásoby týchto rakiet, ktorých výroba trvá niekoľko mesiacov.
