Axios:USA, Ukrajina a štáty EÚ si chcú pred summitom zjednotiť postoje
Autor TASR
Londýn 9. augusta (TASR) - Vysokopostavení zástupcovia Spojených štátov, Ukrajiny a niekoľkých európskych krajín sa pred bilaterálnym summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom plánujú počas víkendu stretnúť v Spojenom kráľovstve, aby si zjednotili svoje postoje. Informáciu priniesol spravodajský portál Axios s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené s plánovaným rokovaním, píše TASR.
Návrh na organizáciu takéhoto stretnutia údajne prišiel v piatok počas telefonátu medzi americkými, ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi. Axios tvrdí, že v súčasnosti prebiehajú diskusie o parametroch stretnutia a dosiaľ sa ani nevie, kto by sa na ňom mal zúčastniť.
Portál uvádza, že dôvodom na jeho organizáciu je obava Ukrajiny a niektorých európskych štátov, že Trump môže pristúpiť na Putinove návrhy na ukončenie vojny bez toho, aby zvážili ich postoje.
Americký prezident v stredu telefonoval so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a niektorými európskymi lídrami, aby ich oboznámil s priebehom stretnutia medzi Putinom a jeho osobitným vyslancom Steveom Witkoffom. Podľa dvoch zdrojov Axiosu Witkoff lídrov informoval, že Putin súhlasil s ukončením vojny, ak Kyjev Rusku odstúpi Doneckú a Luhanskú oblasť.
Počas piatkového telefonátu predstavitelia riešili koordináciu spoločného postoja. „Zamerali sme sa na koordináciu pozícií s cieľom čo najskôr dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier na Ukrajine. Sme pripravení pracovať čo najefektívnejšie, aby sme zachránili životy a zastavili boje,“ potvrdil na sociálnej sieti X vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.
Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s Putinom budúci týždeň, v piatok 15. augusta, v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Americký prezident predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.
