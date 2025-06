Až 40 percent Poliakov plánuje dovolenkovať doma pri mori a v horách

Varšava 26. júna (TASR) - Letnú dovolenku plánuje stráviť výlučne v Poľsku až 40 percent Poliakov, čo je viac ako dvojnásobok oproti minulému roku. Vyplýva to z údajov portálu OLX zverejnených vo štvrtok, podľa ktorých napriek rastúcim cenám ubytovania rástol aj počet dostupných ponúk a za uplynulý rok ich pribudlo takmer 23.000. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.



Medzi najvyhľadávanejšie destinácie dlhodobo patria prímorské a horské letoviská ako Gdansk, Kolobreh, Sopot či Zakopané. Tento posun súvisí s trendom individuálneho a komfortného oddychu, pričom až 70 percent ubytovacích ponúk na OLX tvoria domy a apartmány.



Podľa údajov portálu sú čoraz populárnejšie aj ponuky pre väčšie skupiny, ktoré priťahujú v priemere o pätinu viac záujemcov než bežné ubytovania. Rastie tiež záujem o možnosť cestovať so psom - pobyt so zvieraťom dnes umožňuje až 42 percent ponúk.



Napriek vyšším cenám je takmer štvrtina Poliakov ochotná minúť na dovolenku viac ako 5000 zlotých (1177 eur), čo je výrazný nárast oproti minulému roku. Experti predpokladajú, že tento rok sa posilní trend hľadania pokojnejších a menej preplnených lokalít.











