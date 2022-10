Až 79 percent Britov v prieskume schvaľuje demisiu Trussovej

Londýn 20. októbra (TASR) - Až 79 percent respondentov sa v bleskovom prieskume verejnej mienky v Británii vyjadrilo, že premiérka Liz Trussová urobila dobre, keď sa rozhodla odstúpiť. Informuje o tom TASR na základe správy stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na prieskum agentúry YouGov.



Trussová oznámila svoju rezignáciu vo štvrtok popoludní, zostane však vo funkcii, kým sa za ňu nenájde náhrada. S určitosťou sa však stane najkratšie pôsobiacou premiérkou v dejinách Británie. Zostavením vlády ju oficiálne poverila 6. septembra kráľovná Alžbeta II. – dva dni pred svojou smrťou.



Podľa prieskumu si iba sedem percent Britov myslí, že Trussová mala ostať vo funkcii premiérky.



Až 64 percent opýtaných ju označilo za "otrasnú premiérku" a iba jedno percento ju považuje za "výbornú".



Na otázku, či by sa v Británii mali konať predčasné parlamentné voľby, 63 percent respondentov odpovedalo kladne a 23 percent záporne.



Premiérka vo štvrtok priznala, že nedokáže "naplniť mandát", s ktorým bola zvolená. "Do funkcie som nastúpila v období veľkej hospodárskej a medzinárodnej nestability," povedala s tým, že domácnosti aj podniky v krajine majú problémy platiť účty.



Konzervatívna strana si chce teraz do piatka budúceho týždňa vybrať nového lídra, ktorý by sa mal následne stať premiérom. Opozícia s týmto postupom nesúhlasí a žiada predčasné voľby.