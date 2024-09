Az-Zubajdí:Nálety USA a Británie v Jemene neznížili spôsobilosť húsíov

Aden 24. septembra (TASR) - Americké a britské nálety v Jemene, ktoré mali za cieľ ukončiť narúšanie lodnej dopravy zo strany húsíjských povstalcov, výrazne neznížili ich vojenskú spôsobilosť. V rozhovore pre denník The Guardian to v utorok povedal podpredseda medzinárodne uznanej jemenskej vlády Ajdarús az-Zubajdí.



Iránom podporovaní húsíovia, ovládajúci v Jemene tie najľudnatejšie oblasti, útočia na lode v Červenom mori už od vlaňajšieho októbra. Povstalci tieto útoky podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Az-Zubajdí v rozhovore s britským denníkom vyjadril obavu, že húsíovia využívajú americko-britské nálety, prvýkrát vykonané začiatkom roka, aby získali podporu pre svoje aktivity a vykreslili Západ ako agresora v Jemene.



"Nálety namiesto toho, aby húsíov odradili, majú opačný účinok. V istom zmysle im pomáhajú a posilňujú ich. Miestna verejná mienka je taká, že húsíovia majú navrch, pretože mobilizujú ľudí okolo myšlienky, že na nich útočia Spojené kráľovstvo a USA, a oni sa (len) bránia," povedal Az-Zubajdí, predseda separatistickej Južnej prechodnej rady, tri kreslá v osemčlennej prezidentskej rade - koaličnej vláde so sídlom v meste Aden.



Az-Zubajdí tvrdí, že koalícia vedená Saudskou Arábiou podniká útoky na pozície húsíov vrátane raketových odpaľovacích zariadení už osem rokov, no povstalci sa napriek tomu dokázali prispôsobiť a nájsť riešenia, ako ukryť svoje vojenské spôsobilosti.



Vyzval preto na zmenu na lepšie koordinovanú stratégiu medzi Západom, regiónom a jemenskou vládou. Podľa neho zároveň nastal čas uznať, že povstalci nemajú záujem na dohode o deľbe moci v Jemene, návrh ktorej im pred rokom predstavila Saudská Arábia a potom aj Organizácia spojených národov.



"Je jasné, že do (jemenských) prístavov Hudajdá a Salíf v Červenom mori priplávali bez kontroly lode s kvalitnými zbraňami od Iráncov aj Rusov," uviedol jemenský predstaviteľ. Tieto prístavy sú pod kontrolou húsíov.