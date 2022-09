Azerbajdžan: Armáda splnila vojenské ciele na hraniciach s Arménskom

Baku 13. septembra (TASR) - Azerbajdžan splnil svoje vojenské ciele na hraniciach s Arménskom. V utorok to oznámila kancelária azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva po obnovení pohraničných bojov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Provokácie spáchané arménskymi silami na hraniciach boli odvrátené a všetky potrebné ciele boli splnené," uviedla kancelária prezidenta po stretnutí Alijeva s vedením armády. Za napätie je "plne zodpovedné politické vedenie Arménska".



Jerevan oznámil, že pri bojoch a silnom delostreleckom ostreľovaní z Azerbajdžanu zahynulo najmenej 49 arménskych vojakov.



Azerbajdžanský rezort obrany uviedol, že išlo o reakciu na provokácie Arménska a odmietol, že jeho útoky zasiahli civilnú infraštruktúru. Priznal tiež mŕtvych, no nešpecifikoval ich počet.



Znepriatelené Arménsko a Azerbajdžan viedli v posledných desaťročiach dve vojny o Náhorný Karabach. Prvá sa odohrala ešte na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Tento región je od sovietskych čias formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni.



Šesťtýždňová vojna z jesene 2020, nazývaná aj druhou vojnou o Náhorný Karabach si vyžiadala viac než 6500 životov. Boje sa skončili prímerím, ktoré sprostredkovalo Rusko.