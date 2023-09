Azerbajdžan: Arménsky ostreľovač zabil pri hraniciach nášho vojaka

Baku 30. septembra (TASR) - Ostreľovač arménskej armády údajne zastrelil jedného azerbajdžanského vojaka. Oznámilo to v sobotu azerbajdžanské ministerstvo obrany s tým, že k tomu malo dôjsť v oblasti pri spoločných hraniach oboch krajín. Rezort dodal, že azerbajdžanské ozbrojené sily prijímajú v reakcii na incident "odvetné opatrenia", informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Arménsko informáciu bezprostredne poprelo. Tvrdenie, že arménske sily spustili paľbu na azerbajdžanské pozície podľa Jerevanu "nezodpovedá skutočnosti".



Azerbajdžanské ministerstvo obrany naopak uviedlo, že k streľbe došlo pozdĺž jeho militarizovanej hranice s Arménskom, a to v oblasti Kalbadžar ležiacej západne od regiónu Náhorný Karabach.



K údajnej streľbe došlo v čase zvýšeného napätia medzi týmito susediacim krajinami. Ich vzťahy eskalovali po tom, ako Azerbajdžan minulý týždeň prevzal úplnú kontrolu nad Náhorným Karabachom, o ktorý sa s Arménskom sporí už celé desaťročia.



Karabach bol aj predtým oficiálne súčasťou Azerbajdžanu, no od začiatku 90. rokov bol pod kontrolou Arménov tvoriacich až donedávna väčšinu z jeho 120.000 obyvateľov. Arménska vláda v sobotu informovala, že po dobytí Karabachu Azerbajdžanom prišlo do Arménska z tohto regiónu už vyše 100.000 ľudí.