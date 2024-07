Baku hostilo kongres separatistov z francúzskych zámorských území

Baku 17. júla (TASR) - Azerbajdžan v stredu hostil kongres politických strán z niekoľkých francúzskych zámorských území usilujúcich sa o nezávislosť, čo ešte viac zvýšilo diplomatické napätie medzi Baku a Parížom, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Francúzsko obviňuje Azerbajdžan zo zasahovania do záležitostí svojich zámorských území vrátane Novej Kaledónie, ktorou v máji otriasli smrteľné nepokoje, zatiaľ čo Azerbajdžan obviňuje Francúzsko z príliš priateľského postoja voči svojmu úhlavnému rivalovi - Arménsku.



Dvojdňový "Prvý kongres hnutí za nezávislosť z Francúzskom kolonizovaných území" v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku bol zorganizovaný s pomocou vládou podporovanej skupiny Baku Initiative Group (BIG). Cieľom je "koordinovať úsilie pri prekonávaní francúzskeho kolonializmu vytvorením jednotnej platformy pre užšie spojenie v boji (kolónií) za nezávislosť", uvádza sa v programe podujatia.



"Na kongrese sa zúčastňuje približne 15 politických strán a hnutí za nezávislosť z Korziky, Melanézie, Polynézie, Karibiku a Antilských ostrovov, ktoré trpia pod francúzskym kolonializmom," píše sa ďalej v programe. Kongres oficiálne organizuje Ľudový zväz za oslobodenie Guadeloupu (UPLG).



Medzi účastníkmi boli aj Francois Benedetti a Alain Simoni z korzickej strany za nezávislosť Nazione. Na kongrese sa ako čestní hostia zúčastnili aj zástupcovia holandských zámorských území Bonaire a Sint Maarten.



Azerbajdžan už má skúsenosti so spoluprácou so separatistickými skupinami zo zámorských území Francúzska, pripomína AFP. Po májových nepokojoch v Novej Kaledónii hostil vedúcich predstaviteľov strany za nezávislosť Francúzskej Polynézie na konferencii o jej "práve na dekolonizáciu".



Vlani v lete Azerbajdžan pozval na konferenciu do Baku separatistov z Martiniku, Francúzskej Guyany, Novej Kaledónie a Francúzskej Polynézie. To viedlo k vytvoreniu skupiny BIG, ktorej deklarovaným cieľom je "podporovať oslobodzovacie a antikolonialistické hnutia".



Azerbajdžan a Francúzsko vedú spory od minulého roka, keď Baku bleskovou vojenskou ofenzívou prevzalo od separatistov kontrolu nad Arménmi obývaným regiónom Náhorný Karabach.



Baku obviňuje Paríž z proarménskej zaujatosti v prístupe k dlhodobému územnému sporu medzi týmito kaukazskými susedmi. Francúzsko je tradičným spojencom Arménska a je tiež domovom význačnej arménskej diaspóry.