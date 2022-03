Azerbajdžan je pripravený na mierové rokovania s Arménskom

Baku 29. marca (TASR) - Azerbajdžan v utorok uviedol, že je pripravený na mierové rozhovory s Arménskom po tom, ako Jerevan vyzval Baku na rokovania o komplexnej mierovej dohode v súvislosti s opätovným nárastom napätia v oblasti Náhorného Karabachu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Ak to Arménsko myslí vážne s mierovou dohodou, tak potom musia byť spravené konkrétne kroky. Opakujeme, že Azerbajdžan je na toto pripravený," uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Zároveň upozornilo na to, že Azerbajdžan navrhol usporiadanie mierových rokovaní už pred rokom.



Azerbajdžanské sily minulý týždeň ovládli dedinu Faruch v medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republike, ktorá bola v roku 2020 dejiskom vojnového konfliktu medzi Jerevanom a Baku. Boje boli ukončené podpisom trojstrannej zmluvy medzi Arménskom, Azerbajdžanom a Ruskom, ktoré sa zaviazalo dohliadať na dodržiavanie prímeria. Moskva do Náhorného Karabachu po ukončení vojny vyslala približne 2000 svojich vojakov.



Rusko a Arménsko tak obvinili minulý týždeň Azerbajdžan z porušenia prímeria v zóne, za ktorú nesie zodpovednosť ruský kontingent. Baku tieto obvinenia však odmieta a trvá na tom, že obsadená oblasť je súčasťou jeho medzinárodne uznaného územia.



V pondelok arménska bezpečnostná rada obvinila Azerbajdžan z toho, že si "pripravuje pôdu pre nové provokácie a ofenzívu" v Náhornom Karabachu, a vyzvala Baku na okamžitý začiatok rokovaní o komplexnej mierovej dohode.



Arménsko okrem toho požaduje aj vyšetrenie počínania ruského mierového kontingentu počas minulotýždňového vpádu a vyzvalo ruské jednotky, aby prijali konkrétne kroky smerom k uvoľneniu napätia v regióne.



Rozsiahla eskalácia napätia v Náhornom Karabachu by podľa AFP mohla v súčasnosti pre Rusko predstavovať výzvu, keďže desaťtisíce ruských vojakov v tomto čase pôsobia inde, na Ukrajine.