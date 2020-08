Azerbajdžan obvinil Rusko z vyzbrojovania Arménska

Moskva 29. augusta (TASR) - Rusko podporuje Arménsko dodávkami zbraní od začiatku konfliktu Arménska s Azerbajdžanom, ktorý vypukol v júli. Vyhlásil to v sobotu azerbajdžanský prezidentský atašé, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Viac než tucet arménskych a azerbajdžanských vojakov zahynulo v júli na hraniciach medzi týmito bývalými sovietskymi republikami, ktoré dlhodobo vedú spory o Náhorný Karabach - odštiepený región v Azerbajdžane, obývaný prevažne etnickými Arménmi.



Rusko označuje tento konflikt za veľmi citlivú záležitosť.



Hikmet Hadžijev, vysoko postavený poradca azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva, vyhlásil, že Rusko začalo "intenzívne vyzbrojovať Arménsko" ihneď po vypuknutí konfliktu. Podľa jeho slov začali po 17. júli lietať smerom k Arménsku ruské taktické transportné lietadlá typu Il-76.



Rusko má v Arménsku vojenskú základňu a krajinu považuje za svojho strategického partnera v juhokaukazskej oblasti, pričom arménsku stranu zásobuje zbraňami, píše Reuters.



Rusko odkázalo Azerbajdžanu, že zmienené lietadlá Il-76 prepravovali stavebný materiál, uviedol Hadžijev s tým, že Baku nie je spokojné s touto odpoveďou. "Stavebný materiál sa zvyčajne neprepravuje lietadlami, sú na to iné prostriedky. Na základe pozorovaní máme informácie, že cez územie Arménska sa presúvajú zbrane do Sýrie," dodal atašé.