Azerbajdžan obviňuje Arménsko z porušovania prímeria

Baku 13. septembra (TASR) - Azerbajdžan v utorok obvinil arménske ozbrojené sily z porušovania prímeria, ktoré sprostredkovalo Rusko. Vyplýva to z vyhlásenia azerbajdžanského ministerstva obrany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Napriek vyhláseniu prímeria od 9.00 h moskovského času (8.00 h SELČ) ho Arménsko pozdĺž hraníc intenzívne porušuje používaním delostrelectva a iných ťažkých zbraní," uviedol ministerstvo.



Na hraniciach medzi Azerbajdžanom a Arménskom vypukli v noci na utorok ťažké boje. Jerevan oznámil, že pri ostreľovaní z Azerbajdžanu zahynulo najmenej 49 arménskych vojakov. Straty hlásilo aj Baku, no ich presný počet neuviedlo.



Moskva v utorok oznámila, že medzi Arménskom a Azerbajdžanom dojednala prímerie, ktoré malo vstúpiť do platnosti o 9.00 h moskovského času. Prímerie sa však podľa azerbajdžanských médií malo začať porušovať už v priebehu štvrťhodiny.



Znepriatelené Arménsko a Azerbajdžan viedli v posledných desaťročiach dve vojny o Náhorný Karabach. Prvá sa odohrala ešte na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Tento región je od sovietskych čias formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni.