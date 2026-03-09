< sekcia Zahraničie
Azerbajdžan otvoril svoju pozemnú hranicu s Iránom
Pozemné trasy vedúce cez otvorené priechody patria medzi najkratšie, ktoré spájajú Irán s jeho ruským spojencom.
Autor TASR
Baku 9. marca (TASR) - Azerbajdžan v pondelok oznámil, že pre tovarovú prepravu znovu otvoril svoju pozemnú hranicu s Iránom, ktorú uzavrel po minulotýždňovom prieniku dronov do azerbajdžanskej exklávy Nachičevan, informoval spravodajský web L'Orient–Le Jour (OLJ), píše TASR.
Pozemné trasy vedúce cez otvorené priechody patria medzi najkratšie, ktoré spájajú Irán s jeho ruským spojencom.
K dronovému útoku, pri ktorom dostalo zásah letisko a škola v Nachičevane, došlo vo štvrtok 5. marca okolo poludnia miestneho času. Zranenia pri ňom utrpeli štyri osoby.
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev následne obvinil Irán z terorizmu. Armáda podľa neho „dostala pokyn pripraviť a vykonať odvetné opatrenia“. V reakcii na útok Azerbajdžan vo štvrtok uzavrel časť svojho vzdušného priestoru v blízkosti iránskych hraníc. Teherán zodpovednosť za incident odmieta.
Incident s dronmi bol v nedeľu témou Alijevovho rozhovoru s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom, ktorý opäť zopakoval, že Teherán sa do neho nezapojil. Prisľúbil však, že iránska strana v tejto veci vykoná vyšetrovanie.
Hlavy štátov si okrem toho vymenili názory na vyhliadky na rozvoj spoločných hospodárskych projektov.
Podľa azerbajdžanskej strany sa Pezeškiján poďakoval Alijevovi za návštevu iránskeho veľvyslanectva v Azerbajdžane, kde vyjadril sústrasť v súvislosti so smrťou iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a oznámil aj zámer poskytnúť Iránu humanitárnu pomoc.
Pozemné trasy vedúce cez otvorené priechody patria medzi najkratšie, ktoré spájajú Irán s jeho ruským spojencom.
K dronovému útoku, pri ktorom dostalo zásah letisko a škola v Nachičevane, došlo vo štvrtok 5. marca okolo poludnia miestneho času. Zranenia pri ňom utrpeli štyri osoby.
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev následne obvinil Irán z terorizmu. Armáda podľa neho „dostala pokyn pripraviť a vykonať odvetné opatrenia“. V reakcii na útok Azerbajdžan vo štvrtok uzavrel časť svojho vzdušného priestoru v blízkosti iránskych hraníc. Teherán zodpovednosť za incident odmieta.
Incident s dronmi bol v nedeľu témou Alijevovho rozhovoru s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom, ktorý opäť zopakoval, že Teherán sa do neho nezapojil. Prisľúbil však, že iránska strana v tejto veci vykoná vyšetrovanie.
Hlavy štátov si okrem toho vymenili názory na vyhliadky na rozvoj spoločných hospodárskych projektov.
Podľa azerbajdžanskej strany sa Pezeškiján poďakoval Alijevovi za návštevu iránskeho veľvyslanectva v Azerbajdžane, kde vyjadril sústrasť v súvislosti so smrťou iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a oznámil aj zámer poskytnúť Iránu humanitárnu pomoc.