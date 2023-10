Azerbajdžan oznámil, že zadržal karabašského exprezidenta Harutjunjana

Baku 5. októbra (TASR) - Azerbajdžan vo štvrtok oznámil, že zadržal bývalého prezidenta separatistického regiónu Náhorný Karabach. Tento región s väčšinovým arménskym obyvateľstvom súhlasil s opätovnou integráciou do Azerbajdžanu po bleskovej vojenskej operácii Baku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Exprezident Arajik Harutjunjan odstúpil krátko pred vojenskou operáciou azerbajdžanských síl v Náhornom Karabachu. Azerbajdžan uviedol, že ho zadržal pre "podozrenie z vedenia agresívnej vojny" a zo spáchania vojnových zločinov. V spoločnom oznámení to napísali generálny prokurátor a bezpečnostná služba.



Náhorný Karabach je medzinárodne vnímaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale po rozpade Sovietskeho zväzu ho tamojšia samospráva riadila pod názvom Arcach ako etnicky arménsky štát.



Azerbajdžan prevzal kontrolu nad Náhorným Karabachom 20. septembra po bleskovej vojenskej operácii a avizoval, že bude stíhať "zločinecké" separatistické vedenie.



V reakcii na to a v obave o bezpečnosť do Arménska ušla drvivá väčšina arménskych obyvateľov Karabachu.