Azerbajdžan po smrtiacom útoku obnovil veľvyslanectvo v Iráne

Teherán 16. júla (TASR) - Azerbajdžanské veľvyslanectvo v Teheráne obnovilo svoju prevádzku viac než rok po smrteľnom útoku, ktorý spôsobil zhoršenie vzťahov medzi Iránom a Azerbajdžanom. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránske médiá.



Agentúra IRNA v pondelok oznámila znovuotvorenie azerbajdžanského veľvyslanectva, ktoré bolo po rokovaniach medzi vládami oboch krajín otvorené na novom mieste. Agentúra pritom uviedla, že do Iránu sa už vrátil aj azerbajdžanský veľvyslanec a diplomati.



"Irán prijal primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti pred našou novou budovou veľvyslanectva v súlade s jeho záväzkami týkajúcimi sa diplomatickej ochrany," uviedol v pondelok azerbajdžanský rezort diplomacie vo vyhlásení.



Vlani v januári vtrhol na azerbajdžanské veľvyslanectvo v Teheráne ozbrojený muž. Pri incidente zomrel diplomat a zranenia utrpeli dvaja ochrankári veľvyslanectva.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání útok odsúdil a uviedol, že motív útočníka bol osobný. Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí však z útoku obviňovalo Irán a uviedlo, že útok bol podporený protiazerbajdžanskou kampaňou.



Vlani v apríli potom Baku vyhostilo štyroch zamestnancov iránskeho veľvyslanectva, na čo Teherán o mesiac neskôr odpovedal recipročne.



Azerbajdžansko-iránske vzťahy sú dlhodobo napäté. Azerbajdžan je totiž blízkym spojencom Turecka, ktoré je z historického hľadiska rivalom Iránu, i Izraela, úhlavného nepriateľa Teheránu. Izrael je veľkým dodávateľom zbraní do Azerbajdžanu a Teherán sa obáva, že by mohol využiť územie Azerbajdžanu na možný útok na Irán.