< sekcia Zahraničie
Azerbajdžan poslal do Iránu tony liekov a potravín
Baku, blízky partner Izraela, obvinil Teherán z „terorizmu“ po tom, ako iránske drony minulý týždeň zasiahli letisko a explodovali neďaleko budovy školy v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan.
Autor TASR
Baku 10. marca (TASR) - Azerbajdžan odoslal v utorok do Iránu humanitárnu pomoc, informuje TASR na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej ide o zmierlivé gesto niekoľko dní po iránskom dronovom útoku, ktorý vyvolal obavy z rozšírenia vojny z Blízkeho východu na Kaukaz.
Baku, blízky partner Izraela, obvinil Teherán z „terorizmu“ po tom, ako iránske drony minulý týždeň zasiahli letisko a explodovali neďaleko budovy školy v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá hraničí s Iránom. Zranenia pri tom utrpeli najmenej štyria ľudia.
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev nariadil tamojším ozbrojeným silám pripraviť odvetné opatrenia, pričom ich zaradil do najvyššieho stupňa mobilizácie. Z Iránu zase odvolali azerbajdžanských diplomatov.
Iránska armáda však zacielenie dronov na Azerbajdžan poprela a z provokácie obvinila Izrael.
Azerbajdžanské ministerstvo pre mimoriadne situácie v utorok, na znak uvoľnenia napätia, oznámilo, že „po telefonickom rozhovore medzi prezidentmi Azerbajdžanu a Iránu u 8. marca“ dodalo do Iránu tony potravín a liekov, píše AFP.
Alijevova kancelária predtým uviedla, že jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján mu v nedeľu telefonoval a sľúbil, že vyšetrí dronový útok, pričom trval na tom, že „nemá žiadnu súvislosť s Iránom“. Alijev „zdôraznil dôležitosť vyšetrenia incidentu“ a obaja lídri „si vymenili názory na rozvojové perspektívy spoločných hospodárskych projektov“, uvádza sa vo vyhlásení, čo naznačuje, že obe strany sa zrejme snažia zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu krízy.
Irán už dlhšie obviňuje Izrael – kľúčového dodávateľa zbraní pre Baku – z využívania azerbajdžanského územia na spravodajské operácie a potenciálne útoky. V júni 2025 Baku uistilo Teherán, že nedovolí, aby bolo jeho územie použité na útoky voči Iránu po tom, čo Izrael v tom čase spustil rozsiahly útok na iránske ciele.
Teherán sa tiež obáva separatistických nálad medzi približne desiatimi miliónmi etnických Azerbajdžancov žijúcich na území Iránu.
Baku, blízky partner Izraela, obvinil Teherán z „terorizmu“ po tom, ako iránske drony minulý týždeň zasiahli letisko a explodovali neďaleko budovy školy v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá hraničí s Iránom. Zranenia pri tom utrpeli najmenej štyria ľudia.
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev nariadil tamojším ozbrojeným silám pripraviť odvetné opatrenia, pričom ich zaradil do najvyššieho stupňa mobilizácie. Z Iránu zase odvolali azerbajdžanských diplomatov.
Iránska armáda však zacielenie dronov na Azerbajdžan poprela a z provokácie obvinila Izrael.
Azerbajdžanské ministerstvo pre mimoriadne situácie v utorok, na znak uvoľnenia napätia, oznámilo, že „po telefonickom rozhovore medzi prezidentmi Azerbajdžanu a Iránu u 8. marca“ dodalo do Iránu tony potravín a liekov, píše AFP.
Alijevova kancelária predtým uviedla, že jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján mu v nedeľu telefonoval a sľúbil, že vyšetrí dronový útok, pričom trval na tom, že „nemá žiadnu súvislosť s Iránom“. Alijev „zdôraznil dôležitosť vyšetrenia incidentu“ a obaja lídri „si vymenili názory na rozvojové perspektívy spoločných hospodárskych projektov“, uvádza sa vo vyhlásení, čo naznačuje, že obe strany sa zrejme snažia zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu krízy.
Irán už dlhšie obviňuje Izrael – kľúčového dodávateľa zbraní pre Baku – z využívania azerbajdžanského územia na spravodajské operácie a potenciálne útoky. V júni 2025 Baku uistilo Teherán, že nedovolí, aby bolo jeho územie použité na útoky voči Iránu po tom, čo Izrael v tom čase spustil rozsiahly útok na iránske ciele.
Teherán sa tiež obáva separatistických nálad medzi približne desiatimi miliónmi etnických Azerbajdžancov žijúcich na území Iránu.