Azerbajdžan sľúbil ochranu práv etnických Arménov v Náhornom Karabachu

Baku 25. septembra (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelok prisľúbil, že Azerbajdžan bude chrániť práva etnických Arménov v Náhornom Karabachu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Napriek tomu, čo sa stalo pred piatimi dňami, sme začali posielať humanitárnu pomoc do azerbajdžanského (Náhorného) Karabachu. Poslali sme palivo, potraviny, lieky," povedal Alijev počas stretnutia s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganomv azerbajdžanskej exkláve Nachičevan.



"To opäť ukazuje, že obyvatelia Karabachu - bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť - sú občanmi Azerbajdžanu. Ich práva bude Azerbajdžan garantovať," dodal.



Azerbajdžanský prezident vyjadril presvedčenie, že "proces reintegrácie karabašských Arménov do azerbajdžanskej spoločnosti bude úspešný".



Azerbajdžan minulý týždeň spustil vojenskú operáciu proti arménskym separatistom, v rámci ktorej sa mu podarilo získať kontrolu nad Náhorným Karabachom. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým Arméni. Baku a Jerevan viedli v uplynulých desaťročiach dve vojny o Náhorný Karabach.



Úrad tureckého prezidenta vyhlásil, že účelom pondelkového stretnutia v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan bola diskusia o najnovšom vývoji v Náhornom Karabachu.



Erdogan pogratuloval Alijevovi k historickému úspechu a azerbajdžanský prezident vyhlásil, že oblasť aj vďaka tureckej podpore mieri správnym smerom, uviedla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Erdogan a Alijev sa spoločne plánujú zúčastniť na kladení základného kameňa nového plynovodu spájajúceho Turecko a Nachičevan.



Alijev stupňuje tlak na oblasti v juhovýchodnom Arménsku, aby súhlasili s vytvorením koridoru spájajúceho hlavné územie Azerbajdžanu s Nachičevanskou autonómnou republikou, píše agentúra DPA. Táto republika je prevažne obklopená územím Arménska a Iránu, zároveň však zdieľa krátku hranicu s Tureckom.