Azerbajdžan tvrdí, že dobyl kľúčové mesto v Náhornom Karabachu

Baku/Jerevan 8. novembra (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v nedeľu vyhlásil, že ozbrojené sily jeho krajiny obsadili mesto Šuša v Náhornom Karabachu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej by to bolo dôležité víťazstvo nad jednotkami tejto etnickej arménskej oblasti.



Arménski predstavitelia zatiaľ stratu tohto mesta nepotvrdili. Informovali len o opätovných intenzívnych bojoch, ktoré v nedeľu pokračovali. Šuša (po arménsky Šuši), ležiaca asi 15 kilometrov od náhornokarabašskej metropoly Stepanakert, je považovaná za strategické mesto a aj predstavitelia Náhorného Karabachu uviedli, že jej strata by mohla v konečnom dôsledku znamenať porážku v boji o celý región, píše agentúra DPA.



"S veľkou hrdosťou a radosťou vás informujem, že mesto Šuša bolo oslobodené," povedal Alijev v televíznom príhovore k občanom. Azerbajdžanský líder už v sobotu hovoril o dobytí veľkej časti územia Náhorného Karabachu, čo nebolo možné nezávisle overiť.



Podľa predstaviteľov Náhorného Karabachu bol v noci na nedeľu aj Stepanakert terčom intenzívneho ostreľovania raketami z azerbajdžanskej strany. Ministerstvo obrany v Baku zasa obvinilo Arménsko z ostreľovania azerbajdžanských obcí.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, vedú už desaťročia konflikt o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu v 90. rokoch vo vojne s 30.000 obeťami na životoch.



Ťažké boje v oblasti opäť prepukli 27. septembra tohto roku a odvtedy pokračujú aj napriek už trom vyhláseným prímeriam. O život pripravili podľa oficiálnych údajov viac ako 1000 ľudí vrátane civilistov, aj keď skutočný počet obetí je podľa predpokladov oveľa vyšší.