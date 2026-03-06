< sekcia Zahraničie
Azerbajdžan tvrdí, že odvrátil sériu iránskych „teroristických“ útokov
S týmto obvinením prišla vláda v Baku deň po tom, ako obvinila Irán z vyslania dronov do útoku na azerbajdžanskú exklávu Nachičevan, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na Blízkom východe na Kaukaz.
Autor TASR
Baku 6. marca (TASR) - Azerbajdžan tvrdí, že zmaril celú sériu iránskych „teroristických“ útokov na svojom území vrátane útokov na dôležitý ropovod. S týmto obvinením prišla vláda v Baku deň po tom, ako obvinila Irán z vyslania dronov do útoku na azerbajdžanskú exklávu Nachičevan, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na Blízkom východe na Kaukaz. Informovala o tom agentúra AFP.
Azerbajdžanska štátna bezpečnostná služba vo svojom vyhlásení uviedla, že „zabránila teroristickým činom a spravodajským operáciám v Azerbajdžane organizovaným Iránskymi revolučnými gardami (IRGC)“.
Medzi plánovanými cieľmi bol aj ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, ktorý prechádza cez susedné Gruzínsko a Turecko a prepravuje približne tretinu izraelského dovozu ropy, informovala AFP.
IRGC tiež plánovali útok na izraelské veľvyslanectvo v Baku, ako aj útoky na synagógu a vodcov židovskej komunity.
V súvislosti s vyšetrovaním bolo zadržaných najmenej sedem azerbajdžanských štátnych príslušníkov.
Irán sa k obvineniam Azerbajdžanu bezprostredne verejne nevyjadril.
Spojené štáty a Izrael začali v sobotu 28. februára útoky proti Iránu, pričom zabili jeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vyvolali odvetné iránske útoky v Izraeli i v oblasti Perzského zálivu.
Do vojny, ktorá trvá už siedmy deň, boli tak zatiahnuté viaceré štáty Blízkeho a Stredného východu. Jedným z jej dôsledkov sú aj problémy v energetickom a dopravnom sektore.
Azerbajdžan v piatok oznámil, že v súvislosti s vývojom situácie sťahuje diplomatický personál z Iránu, kde má v Teheráne veľvyslanectvo a v Tabríze konzulát.
