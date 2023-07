Azerbajdžan uzavrel jedinú cestu medzi Náhorným Karabachom a Arménskom

Baku/Jerevan 11. júla (TASR) - Azerbajdžan v utorok dočasne uzatvoril jedinú cestu, ktorá spája sporný región Náhorný Karabach s Arménskom. Azerbajdžanskí predstavitelia totiž obviňujú arménsky Červený kríž, že zdravotnícke vozidlá využíva na pašerácke aktivity. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Prechod cez kontrolný hraničný bod v Lačinskom koridore je dočasne pozastavený," uviedla azerbajdžanská pohraničná stráž. Dodala, že musí najskôr preveriť vozidlá arménskeho Červeného kríža.



Azerbajdžan zriadil hraničné kontroly pri vstupe do Lačinského koridoru, v dôsledku čoho začal Jerevan čoraz intenzívnejšie obviňovať Baku z blokády Náhorného Karabachu. Arménsky Červený kríž okrem toho na konci júna uviedol, že Azerbajdžan mu bráni v prístupe do Náhorného Karabachu, a vyjadril znepokojenie nad humanitárnou situáciou v tomto spornom regióne. Azerbajdžanská pohraničná stráž však o niekoľko dní oznámila, že doprava cez Lačinský koridor bola obnovená.



Arménsko v reakcii na dočasné uzatvorenie Lačinského koridoru v utorok vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby prinútilo Azerbajdžan zrušiť blokádu Náhorného Karabachu. Hovorkyňa arménskeho ministerstva zahraničných vecí Ani Badaljanová v príspevku na Twitteri zároveň označila toto rozhodnutie Azerbajdžanu za súčasť "etnických čistiek".



Náhorný Karabach je zdrojom konfliktu medzi oboma kaukazskými susedmi od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Spory medzi etnickými Arménmi a turkickými Azerbajdžancami trvajú však už viac ako storočie.



Azerbajdžan roku 2020 prevzal kontrolu nad oblasťami, ktoré v tejto horskej enkláve a jej okolí kontrolovali etnickí Arméni, a odvtedy pravidelne obmedzuje jedinú prístupovú cestu spájajúcu Náhorný Karabach s Arménskom. Enkláva je od tejto cesty finančne a vojensky závislá.



Lačinský koridor, ktorý by mal byť pod kontrolou ruských mierových síl, začali azerbajdžanskí environmentálni aktivisti blokovať v polovici decembra. Jerevan tvrdí, že táto blokáda vyvolala humanitárnu krízu a nedostatok pohonných hmôt. Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu vo februári rozhodol, že Azerbajdžan musí zaistiť voľný prechod cez Lačinský koridor.