Azerbajdžanská vláda nariadi obyvateľom, aby cez víkend ostali doma

Baku 4. júna (TASR) - Azerbajdžanská vláda sa rozhodla nariadiť obyvateľom veľkých miest vrátane metropoly Baku, aby počas nadchádzajúceho víkendu ostali doma. K takémuto obmedzeniu pristúpila v reakcii na narastajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie vlády.



Azerbajdžanci budú môcť svoje domovy v sobotu a nedeľu opustiť, len, ak im to povolia príslušné úrady, a to v prípadoch, že budú potrebovať lekárske ošetrenie, či ak pôjdu na pohreb príbuzného. Zatvorené budú všetky obchody i služby a dočasne nebude premávať ani verejná doprava.



Azerbajdžan zaviedol 24. marca obmedzenia pohybu na zamedzenie šírenia koronavírusu. Ich platnosť následne niekoľkokrát predlžoval, pričom aktuálne platia do 15. júna.



Nákupné centrá, reštaurácie, kaviarne, kiná a ďalšie podobné prevádzky sa však v tejto krajine opätovne otvorili už 31. mája. Na verejnosti je stále povinné nosiť na tvári rúško a dodržiavať odstup od iných ľudí.



V zhruba desaťmiliónovom Azerbajdžane dosiaľ zaznamenali 6522 prípadov nákazy koronavírus a 78 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.