Azerbajdžan vydal Arménsku vojnových zajatcov

Baku 11. mája (TASR) – Azerbajdžan dodržal svoj záväzok a Arménsku vydal vojnových zajatcov. Potvrdil to v utorok minister zahraničných vecí Azerbajdžanu Džejchun Bajramov počas tlačovej konferencie so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Baku, informuje agentúra TASS.



„Azerbajdžan splnil svoj záväzok a vydal Arménsku vojnových zajatcov. Okrem toho bolo za zložitých klimatických a geografických podmienok uskutočnených aj niekoľko pátracích akcií, na ktorých sa podieľal aj Azerbajdžan. Do Arménska tak bolo v posledných šiestich mesiacoch vydaných približne 1600 tiel," uviedol Bajramov.



Zároveň dodal, že Azerbajdžan konal v súlade s humanitárnym právom: „Zajatcov navštevovali zástupcovia Červeného kríža, azerbajdžanský komisár pre ľudské práva, právnici a doktori. Bol im tiež povolený telefonický kontakt s rodinnými príslušníkmi." To isté však podľa Bajramova nemožno povedať o Azerbajdžanoch držaných v Arménsku.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je od pondelka na návšteve Azerbajdžanu. Minulý týždeň navštívil aj Arménsko, pričom cieľom oboch návštev boli rokovania o situácii v Náhornom Karabachu.



Vojenský konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom v Náhornom Karabachu vypukol vlani v septembri a vyžiadal si viac ako 6000 mŕtvych vrátane civilistov. V šesť týždňov trvajúcej vojne utrpelo Arménsko od Azerbajdžanu porážku, keď Azerbajdžan získal späť veľkú časť územia, o ktoré prišiel pred 30 rokmi.