Azerbajdžan vyhostí dvoch francúzskych diplomatov

Baku 26. decembra (TASR) - Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že nariadilo dvom francúzskym diplomatom, aby odišli z krajiny v dôsledku ich konania, "ktoré je nezlúčiteľné s ich diplomatickým postavením". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rezort diplomacie si podľa vyhlásenia predvoval francúzsku veľvyslankyňu v Azerbajdžane Anne Boillonovú, aby jej vyjadrilo protest proti konaniu dvoch zamestancov francúzskej ambasády.



Bez uvedenia bližších podrobností Baku označilo týchto diplomatov za nežiadúce osoby (persona non grata) a nariadilo im odísť z Azerbajdžanu v priebehu 48 hodín.



Agentúra AFP vysvetľuje, že k tomuto kroku dochádza v čase, kedy Baku v rámci napätých vzťahov obviňuje Francúzsko zo zaujatosti voči Arménsku počas mierových rokovaní sprostredkovaných Európskou úniou.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v novembri obvinil Paríž z podnecovania konfliktu v kaukazskom regióne tým, že dodáva zbrane Jerevanu.



Azerbajdžan a Arménsko vedú dlhodobý konflikt o územie Náhorného Karabachu. Región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývali ho predovšetkým etnickí Arméni a tamojší separatisti túto hornatú enklávu ovládali tri desaťročia.



Azerbajdžan v Karabachu obnovil svoju kontrolu po bleskovej vojne 20. septembra. Z regiónu následne utieklo do Arménska viac než 100.000 ľudí.



Jerevan i Baku pred časom naznačili, že by komplexnú mierovú dohodu mohli podpísať do konca tohto roka, hoci mierové rokovania medzi oboma krajinami, ktoré sa usiluje sprostredkovať medzinárodné spoločenstvo, dosiaľ neboli úspešné.



Alijev aj arménsky premiér Nikol Pašinjan sa spolu stretli už niekoľkokrát v rámci rokovaní sprostredkovaných Európskou úniou. V októbri sa však Alijev odmietol zúčastniť na schôdzke s Pašinjanom v Španielsku, pričom to odôvodnil predpojatým postojom Francúzska.