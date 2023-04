Azerbajdžan vyhostil štyroch zamestnancov iránskeho veľvyslanectva

Baku 6. apríla (TASR) - Azerbajdžan vo štvrtok vyhostil štyroch zamestnancov iránskeho veľvyslanectva v Baku. Informovalo o tom azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá pripomína, že vzťahy medzi oboma krajinami sú už dlhší čas napäté.



Azerbajdžanský rezort diplomacie si podľa vlastných slov predvolal iránskeho veľvyslanca a oznámil mu, že "štyria zamestnanci iránskej ambasády boli vyhlásení za nežiaduce osoby (personae non gratae)". Tento diplomatický personál má 48 hodín na to, aby Azerbajdžan opustil.



"Počas stretnutia (Azerbajdžan) vyjadril hlbokú nespokojnosť v súvislosti s nedávnymi provokatívnymi činmi zo strany Iránu," uviedlo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí.



Agentúra AFP pripomína, že azerbajdžanské úrady vo štvrtok zadržali šesť osôb, ktoré boli údajne napojené na iránsku tajnú službu. Plánovali údajne "založiť 'odbojový oddiel' s cieľom vytvoriť v Azerbajdžane štát založený na islamskom práve šaría", pričom mali v úmysle zvrhnúť doterajšie ústavné zriadenie prostredníctvom ozbrojených nepokojov.



Podozriví čelia obvineniam zo zapojenia sa "do proiránskej propagandy náboženského radikalizmu, plnenia nariadení zo zahraničia s cieľom podkopať azerbajdžanskú tradíciu tolerancie".



Azerbajdžan v januári pozastavil činnosť svojho veľvyslanectva v Iráne v súvislosti so streľbou, pri ktorej zahynul šéf bezpečnostnej služby a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Baku tvrdí, že za útokom stáli iránske tajné služby.



Minulý rok v Azerbajdžane zatkli piatich svojich občanov za špionáž pre Irán a ďalších 17 údajných členov "ilegálnej ozbrojenej skupiny zriadenej Iránom".



Medzi oboma susednými krajinami vládne dlhodobé napätie. Azerbajdžan je blízkym spojencom Turecka, ktoré patrí medzi regionálnych rivalov Iránu.