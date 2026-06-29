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Azerbajdžan vyzýva Izrael, aby zmenil rozhodnutie o arménskej genocíde
Azerbajdžan a Izrael sú síce spojencami, ale najbližším zahraničným partnerom Baku je Turecko.
Autor TASR
Baku 29. júna (TASR) - Azerbajdžan v pondelok odsúdil rozhodnutie svojho spojenca Izraela uznať masové vraždenie Arménov počas prvej svetovej vojny ako genocídu. Ide o krok, ktorý sa vo všeobecnosti vníma ako negatívny vo vzťahu k Turecku, informovala agentúra AFP.
Azerbajdžan a Izrael sú síce spojencami, ale najbližším zahraničným partnerom Baku je Turecko. Azerbajdžan vo svojom vyhlásení naznačil, že uznanie arménskej genocídy Izraelom by mohlo ovplyvniť ich bilaterálne vzťahy.
Arménsko sa už dlho snaží o to, aby medzinárodné spoločenstvo uznalo, že masové vraždy Arménov za Osmanskej ríše, v rokoch 1915–17, predstavovali genocídu. Podľa Jerevanu vtedy zahynulo 1,5 milióna Arménov. Turecko dôrazne popiera obvinenia z genocídy a argumentuje, že počas prvej svetovej vojny zomierali Arméni aj Turci. Počet obetí odhaduje na státisíce.
Vyvražďovanie Arménov v danom období vyhlásili za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka.
Azerbajdžan analogický krok Izraela v pondelok komentoval vyhlásením, že „takéto činy neprispievajú k zmiereniu ani vzájomnému porozumeniu“, ale len prehlbujú existujúce rozdiely a podkopávajú úsilie o dosiahnutie trvalého mieru a stability v regióne. Vláda v Baku preto izraelskú vládu vyzvala, aby toto rozhodnutie prehodnotila.
Azerbajdžan a Izrael už roky intenzívne spolupracujú v oblasti obrany a bezpečnosti, pripomenula agentúra AFP.
Izraelské vlády sa v minulosti vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy – čiastočne aj preto, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne. Od vypuknutia vojny v palestínskom Pásme Gazy však Turecko opakovane obviňuje Izrael zo spáchania genocídy na palestínskom území, čo Izrael dôrazne popiera.
Azerbajdžan a Arménsko, ktoré sú už desaťročia v konflikte o Náhorný Karabach – medzinárodne uznané územie patriace Azerbajdžanu, ktoré približne tri desaťročia ovládali arménski separatisti –, nedávno podnikli kroky smerom k finalizácii komplexnej mierovej dohody.
Azerbajdžan a Izrael sú síce spojencami, ale najbližším zahraničným partnerom Baku je Turecko. Azerbajdžan vo svojom vyhlásení naznačil, že uznanie arménskej genocídy Izraelom by mohlo ovplyvniť ich bilaterálne vzťahy.
Arménsko sa už dlho snaží o to, aby medzinárodné spoločenstvo uznalo, že masové vraždy Arménov za Osmanskej ríše, v rokoch 1915–17, predstavovali genocídu. Podľa Jerevanu vtedy zahynulo 1,5 milióna Arménov. Turecko dôrazne popiera obvinenia z genocídy a argumentuje, že počas prvej svetovej vojny zomierali Arméni aj Turci. Počet obetí odhaduje na státisíce.
Vyvražďovanie Arménov v danom období vyhlásili za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka.
Azerbajdžan analogický krok Izraela v pondelok komentoval vyhlásením, že „takéto činy neprispievajú k zmiereniu ani vzájomnému porozumeniu“, ale len prehlbujú existujúce rozdiely a podkopávajú úsilie o dosiahnutie trvalého mieru a stability v regióne. Vláda v Baku preto izraelskú vládu vyzvala, aby toto rozhodnutie prehodnotila.
Azerbajdžan a Izrael už roky intenzívne spolupracujú v oblasti obrany a bezpečnosti, pripomenula agentúra AFP.
Izraelské vlády sa v minulosti vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy – čiastočne aj preto, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne. Od vypuknutia vojny v palestínskom Pásme Gazy však Turecko opakovane obviňuje Izrael zo spáchania genocídy na palestínskom území, čo Izrael dôrazne popiera.
Azerbajdžan a Arménsko, ktoré sú už desaťročia v konflikte o Náhorný Karabach – medzinárodne uznané územie patriace Azerbajdžanu, ktoré približne tri desaťročia ovládali arménski separatisti –, nedávno podnikli kroky smerom k finalizácii komplexnej mierovej dohody.