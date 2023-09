Azerbajdžan zatkol bývalého lídra vlády Náhorného Karabachu

Baku 27. septembra (TASR) - Azerbajdžan v stredu oznámil, že zatkol bývalého separatistického lídra regiónu Náhorný Karabach Rubena Vardanjana, keď sa po minulotýždňovej bleskovej ofenzíve Baku pokúšal prejsť do Arménska. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Štátna pohraničná služba Azerbajdžanu uviedla, že Vardanjana po zadržaní na ceste do Arménska odovzdala "príslušným štátnym orgánom".



Vardanjan je podnikateľ, ktorý riadil separatistickú vládu Náhorného Karabachu, regiónu s väčšinovým arménskym obyvateľstvom v rámci hraníc Azerbajdžanu, od novembra 2022 do februára.



Azerbajdžan podnikol minulý týždeň 24-hodinovú vojenskú operáciu proti separatistickým silám Karabachu, ktoré sa nakoniec vzdali a súhlasili s prímerím. Jerevan varoval, že v Karabachu hrozia zo strany Azerbajdžanu "etnické čistky", preto Arméni z tohto regiónu zo strachu masovo odchádzajú.