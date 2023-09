Azerbajdžanci hľadajú medzi utečencami z Karabachu údajných zločincov

Baku/Jerevan 26. septembra (TASR) - Azerbajdžanskí pohraničníci hľadajú osoby podozrivé z "vojnových zločinov" v zástupoch ľudí, ktorí utekajú z Náhorného Karabachu do Arménska. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedli nemenované azerbajdžanské vládne zdroje.



"Arménsko má zámer udeliť amnestiu arménskym bojovníkom, ktorí v Karabachu zložili zbrane. Avšak tí, ktorí sa dopustili vojnových zločinov počas karabašských vojen, nám musia byť vydaní," uviedol jeden z azerbajdžanských zdrojov.



To je podľa neho dôvod, prečo sa muži - utečenci v bojaschopnom veku - musia pri prechode hraníc pozrieť do kamery.



Oblasť Náhorného Karabachu je predmetom dlhodobých sporov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Medzinárodné spoločenstvo považuje oblasť za súčasť Azerbajdžanu; väčšinu obyvateľstva však tvorili Arméni. Minulotýždňová vojenská operácia, po ktorej Azerbajdžan získal nad Náhorným Karabachom kontrolu, však vyvolala medzi tamojšími obyvateľmi obavy, mnohí z nich sa preto rozhodli vydať do susedného Arménska.