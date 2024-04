Azerbajdžanom zadržiavaný líder Karabachu vyhlásil protestnú hladovku

Paríž/Baku 19. apríla (TASR) - Bývalý ruský bankár a expremiér vlády Náhorného Karabachu Ruben Vardanjan, ktorý je zadržiavaný v Azerbajdžane, vyhlásil vo väzení v Baku hladovku.



V piatok o tom podľa agentúry AFP informovali jeho syn a jeho právnička. Azerbajdžanské bezpečnostné zložky kontaktované agentúrou AFP uviedli, že o hladovke, ktorú Vardanjan začal 5. apríla, nevedia.



Vo vyhlásení zverejnenom príbuznými sa uvádza, že Vardanjan chce takto dosiahnuť okamžité a bezpodmienečné prepustenie - "svoje i ďalších arménskych väzňov nezákonne zadržiavaných v Baku".



Podľa medializovaných správ vyhláseniu hladovky predchádzali opakované žiadosti Vardanjana a jeho právničky o spravodlivý a transparentný súdny proces v súlade s medzinárodným právom. Súdne pojednávanie s ním bolo pôvodne naplánované na január, ale potom odročené na máj.



Vardanjan je v Azerbajdžane obvinený z financovania terorizmu, účasti na založení a činnosti ozbrojených formácií a z nelegálneho prekročenia štátnej hranice. Podľa Vardanjanovej rodiny sú všetky tieto obvinenia politicky motivované.



Vardanjan je investičný bankár narodený v Jerevane, ktorý sa koncom roka 2022 vzdal ruského občianstva a presťahoval sa do Náhorného Karabachu - regiónu s väčšinovým arménskym obyvateľstvom v rámci hraníc Azerbajdžanu, kde od novembra 2022 do februára 2023 viedol tamojšiu vládu.



Zadržaný bol koncom septembra 2023 pri pokuse prekročiť karabašskú hranicu smerom do Arménska. Previezli ho do Azerbajdžanu, kde je vo väzbe.



Azerbajdžan krátko pred tým podnikol úspešnú vojenskú operáciu proti separatistickým silám Karabachu, ktoré sa pod tlakom azerbajdžanskej armády vzdali a súhlasili s prímerím. V obave, že po tejto ofenzíve budú v Karabachu nasledovať etnické čistky, ušli z enklávy do Arménska tisíce karabašských Arménov.



Arménsko a Azerbajdžan viedli o Náhorný Karabach dve vojny - začiatkom 90. rokov a v roku 2020. Náhorný Karabach podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu.



Vardanjan v Rusku spoluzakladal a bol výkonným riaditeľom moskovskej investičnej banky Troika Dialog. Podľa magazínu Forbes má majetok Vardanjana a jeho rodiny hodnotu 1,1 miliardy dolárov.