Azerbajdžanská armáda vstúpila do Kalbadžaru, ktorý prepustili Arméni

Baku 25. novembra (TASR) - Azerbajdžanské sily vstúpili do okresu Kalbadžar pri Náhornom Karabachu, druhého z troch okresov, ktoré arménski separatisti odstúpia Azerbajdžanu na základe dohody o zastavení bojov o tento sporný región.



Informovala o tom v noci na stredu tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo obrany v Baku vo vyhlásení uviedlo, že "jednotky azerbajdžanskej armády vstúpili 25. novembra do okresu Kalbadžar" podľa podmienok stanovených dohodou podpísanou v prvej polovici novembra Arménskom, Azerbajdžanom a Ruskom.



Okres Kalbadžar, ležiaci medzi Náhorným Karabachom a arménskym územím, mal byť pôvodne odovzdaný už 15. novembra, ale Azerbajdžan tento termín odložil z humanitárnych dôvodov.



Arménsko súhlasilo s odstúpením troch okresov susediacich s Náhorným Karabachom - Agdam, Kalbadžar a Lačin - v rámci dohody, ktorou sa ukončila šesťtýždňová vojenská ofenzíva Azerbajdžanu. Azerbajdžan ňou opätovne získal časti územia, o ktoré prišiel v prospech arménskych separatistov vo vojne v 90. rokoch.



Okres Agdam prešiel pod kontrolu Azerbajdžanu 20. novembra, Lačin má byť odovzdaný do 1. decembra.



Boje o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom, dvoma postsovietskymi rivalmi, vypukli koncom septembra, čo opäť oživilo dlhodobý konflikt o tento horský región.



Dohodu o prímerí sa podarilo dosiahnuť po šiestich týždňoch ťažkých bojov, počas ktorých azerbajdžanská armáda premohla sily arménskych separatistov a priblížila sa ku karabašskému hlavnému mestu Stepanakert.



Arméni na základe danej dohody prídu o nadvládu v siedmich oblastiach obsadených počas prvej vojny, ktorá si vyžiadala 30.000 mŕtvych a z domovov vyhnala množstvo etnických Azerbajdžancov žijúcich v Náhornom Karabachu.



Separatisti naďalej ovládajú väčšinu územia Náhorného Karabachu zo sovietskej éry. Približne 2000 členov ruských mierových jednotiek bolo rozmiestnených v bojovom pásme, ako aj na ochranu strategického Lačinského koridoru, ktorý spája Karabach s Arménskom.