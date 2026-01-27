Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Azerbajdžanská bezpečnostná služba tvrdí, že zmarila útok

Muži boli vraj napojení na afganskú odnož organizácie IS - Islamský štát-provincia Chorásán (ISPK).

Autor TASR
Baku 27. januára (TASR) - Traja muži napojení na teroristickú skupinu Islamský štát (IS) boli zadržaní pre údajné plánovanie útoku na zahraničné veľvyslanectvo v Baku, uviedla v utorok azerbajdžanská štátna bezpečnostná služba. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Muži boli vraj napojení na afganskú odnož organizácie IS - Islamský štát-provincia Chorásán (ISPK) - a plánovali útok „založený na náboženskej nenávisti“. Všetci traja boli občanmi Azerbajdžanu.

Podľa štátnej bezpečnostnej služby si muži zaobstarali zbrane a v momente zmarenia operácie sa už blížili k veľvyslanectvu. Nie je jasné, o veľvyslanectvo ktorej krajiny šlo.

Viaceré izraelské médiá tvrdia, že útok mal byť zameraný na veľvyslanectvo Izraela. Baku predtým v pondelok navštívil izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar s početnou podnikateľskou delegáciou.
