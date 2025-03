Azerbajdžanská vláda ukončí v krajine činnosť Červeného kríža

Baku 5. marca (TASR) — Vláda Azerbajdžanu tamojšej pobočke Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) oznámila, že ukončí jej činnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters citujúcej stredajšie vyjadrenie hovorkyne tejto organizácie so sídlom v Ženeve.



"Boli sme oboznámení so zámerom azerbajdžanskej vlády uzatvoriť zastúpenie MVČK v Azerbajdžane. Momentálne sme v kontakte s úradmi," povedala pre Reuters hovorkyňa MVČK Ilaha Huseynova.



Agentúra Reuters poznamenala, že bezprostredne sa jej nepodarilo získať reakciu azerbajdžanských predstaviteľov.



MVČK, ktorý pôsobí v Azerbajdžane od roku 1992, je jedinou organizáciou, ktorá má prístup k skupine 15 bývalých predstaviteľov arménskeho separatistického regiónu Náhorný Karabach, ktorých zadržiavajú v Baku. Jeden z nich, miliardár Ruben Vardanjan, ktorý od novembra 2022 do februára 2023 stál na čele tamojšej samozvanej vlády, drží od polovice februára hladovku.



Voči separatistom v súčasnosti prebieha proces, v ktorom sú okrem iného obvinení z vedenia agresívnej vojny, deportácií alebo núteného vysídlenia obyvateľstva a terorizmu.



Vardanjanovi hrozí v Azerbajdžane za všetky obvinenia doživotný trest. Predstaviteľov separatistov, ako aj ďalších civilistov a vojakov zajali azerbajdžanské jednotky v rámci bleskovej ofenzívy v septembri 2023.