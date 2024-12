Azerbajdžanské aerolínie vinia z havárie lietadla fyzický zásah

Baku 27. decembra (TASR) - Azerbajdžanské aerolínie v piatok oznámili, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania havárie lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Kazachstane, bol pravdepodobnou príčinou "vonkajší fyzický zásah". Azerbajdžanské médiá už doteraz písali, že lietadlo zrejme zasiahla počas ukrajinského dronového útoku v Rusku raketa ruského systému protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



Lietadlo typu Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Lietadlo muselo počas letu zmeniť smer nad Kaspické more a havarovalo pri pokuse pristáť v meste Aktau v Kazachstane. Na palube bolo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky. Nehoda si vyžiadala 38 obetí.



Azerbajdžanské aerolínie pozastavili lety na desať ruských letísk s tým, že toto rozhodnutie vychádza z predbežných výsledkov vyšetrovania stredajšej havárie. Spomínaný "vonkajší fyzický a technický zásah" do lietadla spoločnosť nespresnila, uvádza britská stanica BBC.



Provládne azerbajdžanské médiá a leteckí experti sa však podľa BBC domnievajú, že lietadlo poškodili šrapnely po výbuchu ruskej rakety. Člen posádky pre miestne médiá uviedol, že "lietadlo dostalo nejaký vonkajší zásah". Kazašská tlačová agentúra Kazinform vo štvrtok informovala, že sa našli dve čierne skrinky lietadla.



Kremeľ odmietol komentovať tvrdenia, že lietadlo zasiahla ruská protivzdušná obrana. "Prebieha vyšetrovanie tejto leteckej nehody a kým nebudú prijaté závery na základe vyšetrovania, nepovažujeme sa za oprávnených poskytovať akékoľvek hodnotenie," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Kazašské orgány úzko spolupracujú s Azerbajdžanom na vyšetrovaní tejto nehody, podľa BBC však odmietli zverejniť podrobnosti z prebiehajúceho vyšetrovania.



Britská stanica ďalej informuje, že podľa správ z Baku Rusko aj Kazachstan navrhli, aby haváriu vyšetril výbor Spoločenstva nezávislých štátov - medzinárodnej organizácie združujúcej väčšinu postsovietskych krajín. Azerbajdžan však žiada širšie medzinárodné vyšetrovanie.