Azerbajdžanské veľvyslanectvo v Iráne po útoku pozastavilo činnosť

Baku 30. januára (TASR) - Azerbajdžan v pondelok oznámil, že dočasne pozastavuje činnosť svojho veľvyslanectva v Iráne v súvislosti so streľbou, ktorá sa tam odohrala v piatok. O život pri nej prišla jedna osoba a ďalšie dve utrpeli zranenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Irán uviedol, že motívom útoku na azerbajdžanskom veľvyslanectve v Teheráne boli osobné dôvody strelca, no Baku celú udalosť označilo za teroristický čin. Pri streľbe zahynul šéf bezpečnostnej služby ambasády.



Teheránska polícia útočníka identifikovala ako Iránca, ktorý mal za manželku ženu z Azerbajdžanu. Strelec bol po útoku zadržaný.



"Prevádzka azerbajdžanského veľvyslanectva v Iráne bola dočasne pozastavená z dôvodu evakuácie tamojšieho personálu a ich rodinných príslušníkov z Iránu," vyhlásilo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí. Zdôraznilo však, že toto opatrenie neznamená, že Azerbajdžan prerušuje s Iránom diplomatické vzťahy.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev počas sobotňajšieho telefonátu s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím vyjadril nádej, že "tento násilný teroristický čin bude náležite prešetrený".



Irán na severozápade hraničí s Azerbajdžanom. Medzi oboma krajinami však vládne napätie v súvislosti so sporom, ktorý vedie Azerbajdžan s Arménskom pre územie Náhorného Karabachu. Azerbajdžan si okrem toho udržiava blízke vzťahy s Izraelom, ktorý Irán považuje za svojho hlavného nepriateľa v regióne.